VIDEO: Všimli si dopad meteoritu a objekt, ktorý odletel preč. Záhadné zábery musel vysvetľovať vedec
Video spôsobilo na sociálnych sieťach doslova šialenstvo.
Čo iné by to mohlo byť, ak nie mimozemšťania? To sa pýtali tisíce ľudí na sociálnych sieťach a stále dookola si prehrávali jedno a to isté video. Bublajúca sopka Mount Mayon na filipínskom ostrove Luzon bola v tých dňoch v stave erupcie. Zábery, ktoré sa podarilo zachytiť 25. mája, vyvolali hotový rozruch a zasiahnuť musel vedec, ktorý tvrdí, že všetko má logické vysvetlenie.
Nezvyčajný záblesk
Video sa začína pohľadom na sopku, zrazu sa však objaví žiarivo zelená guľa, ktorá dopadne za ňu. Po chvíli neskôr sa spoza nej začne vznášať biele svetlo, ktoré potom znova zmizne.
A práve toto svetlo sa stalo jablkom sváru, keďže mnohí ľudia začali spochybňovať aj to, či ohnivá guľa predtým bola naozaj iba meteoritom. Za vznášajúcim sa svetlom tak vidia dôkaz mimozemskej existencie. Podľa Aviho Loeba, astrofyzika z Harvardskej univerzity, však dopad meteoritu nemá žiadny súvis s mimozemskou aktivitou.
Spolu to nesúvisí
Objekt, ktorý zachytila kamera, má byť iba satelitom na obežnej dráhe. „Okolo Zeme sa pohybuje viac ako 10-tisíc komunikačných satelitov, takže nie je nepravdepodobné, že niečo také uvidíme,“ vysvetľuje pre NewsNation.