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Pozerá sa na svoju fotku z roku 1985 a vidí na nej vlastnú dcéru. Spoznávate peknú mladú pionierku?
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Pozerá sa na svoju fotku z roku 1985 a vidí na nej vlastnú dcéru. Spoznávate peknú mladú pionierku?

Hádanka.
Hádanka. — Foto: Instagram/M.Č., Chat GPT

Mama ju varovala, no neodradilo ju to. Známa Slovenka vykročila vpred, hoci jej úspech nik negarantoval.

Na socializmus ani na základnú školu nespomína práve v najlepšom. Keď však nedávno vytiahla fotografiu z roku 1985 a všimla si, ako neuveriteľne sa na ňu jej dcéra dnes podobá, v mysli sa vrátila práve do tohto obdobia. Známa Slovenka bola počas dospievania hyperaktívna, všade jej bolo veľa, hlásila sa na všemožné konkurzy a chcela vyskúšať všetko. Keď natrafila na rozhlasovú dramatickú družinu, neodradilo ju ani mamine varovanie, že ju tam pravdepodobne neprijmú. Odhodlane sa prihlásila a aj vďaka tomu ju nakoniec spoznalo celé Slovensko.

Spoznávate dievčinu na fotografii?

Hádanka.
Hádanka. Foto: Instagram/M.Č., Chat GPT

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