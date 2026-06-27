Pozerá sa na svoju fotku z roku 1985 a vidí na nej vlastnú dcéru. Spoznávate peknú mladú pionierku?
Mama ju varovala, no neodradilo ju to. Známa Slovenka vykročila vpred, hoci jej úspech nik negarantoval.
Na socializmus ani na základnú školu nespomína práve v najlepšom. Keď však nedávno vytiahla fotografiu z roku 1985 a všimla si, ako neuveriteľne sa na ňu jej dcéra dnes podobá, v mysli sa vrátila práve do tohto obdobia. Známa Slovenka bola počas dospievania hyperaktívna, všade jej bolo veľa, hlásila sa na všemožné konkurzy a chcela vyskúšať všetko. Keď natrafila na rozhlasovú dramatickú družinu, neodradilo ju ani mamine varovanie, že ju tam pravdepodobne neprijmú. Odhodlane sa prihlásila a aj vďaka tomu ju nakoniec spoznalo celé Slovensko.