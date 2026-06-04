Roky tajil syndróm, ktorý mu ničil zdravie. Rafael Nadal dokázal vyhrávať, hoci bolesť nikdy nezmizla - Dobré noviny
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Roky tajil syndróm, ktorý mu ničil zdravie. Rafael Nadal dokázal vyhrávať, hoci bolesť nikdy nezmizla
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Roky tajil syndróm, ktorý mu ničil zdravie. Rafael Nadal dokázal vyhrávať, hoci bolesť nikdy nezmizla

Rafael Nadal nikdy nevedel, ktorý turnaj bude jeho posledný. Odísť nedokázal ani keď bol navrchole.
Rafael Nadal nikdy nevedel, ktorý turnaj bude jeho posledný. Odísť nedokázal ani keď bol navrchole. — Foto: Instagram: Roland Garos/ Rafael Nadal

Nedokázal si predstaviť, že by robil niečo iné. Rafael Nadal nikdy nemal plán B, poznal iba tenis.

Takmer celú kariéru prežil v prvej desiatke svetového rebríčka, vyhrával turnaj za turnajom a do každého zápasu šiel naplno, aj keď ho trápili zranenia. Rafael Nadal bol jedinečným tenisovým talentom, ktorého od detstva trénoval vlastný strýko. Málokto však vedel, že na nohe celé desaťročia ukrýval obrovskú guľu – rana, ktorá sa nedala liečiť, mu spôsobovala obrovské bolesti. Napriek všetkému však našiel spôsob, ako sa postaviť na kurt.

Rafael Nadal o nikdy nevyslovených detailoch svojej kariéry po prvýkrát prehovoril v dokumente, ktorý v týchto dňoch vyšiel na Netflixe.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Genetická choroba

Keď si na jednom zo zápasov privodil zranenie členka a absolvoval rutinné vyšetrenie, myslel si, že sa to rýchlo zahojí. Z turnaja odletel domov a čakal na zlepšenie. „Vôbec sa to nezlepšovalo. Začal som znova hrať, ale nešlo mi to,“ priznal španielsky tenista v dokumente. Jeho stav sa nikomu z okolia nepozdával. Nikto nedokázal pochopiť, ako je možné, že nepomáha čas ani rehabilitácie. Mal vtedy iba 19 rokov.

„Urobili sme testy, aby sme zistili, ako na tom jeho noha je a bola rovnako zranená ako na začiatku. Došlo nám, že ide o chronické ochorenie členkovej kosti,“ spomína Nadalov lekár Ángel Ruiz-Cotorro. Ďalšie testy potvrdili vzácne ochorenie Müller-Weissov syndróm a okamžite začali zhromažďovať odbornú literatúru, aby sa o ňom dozvedeli čo najviac.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Na svete sa však neobjavil ani jediný prípad ochorenia u profesionálneho športovca. Nadala tento stav, samozrejme, vydesil a s tímom hľadali ďalších špecialistov na riešenie jeho stavu.

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