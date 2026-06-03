V tme strávila 40 rokov, dnes môže opäť čítať. Nevidiacej žene zmenil život zázračný čip tenší než vlas - Dobré noviny
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V tme strávila 40 rokov, dnes môže opäť čítať. Nevidiacej žene zmenil život zázračný čip tenší než vlas
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V tme strávila 40 rokov, dnes môže opäť čítať. Nevidiacej žene zmenil život zázračný čip tenší než vlas

Sheila Irvineová / Mikroskopický bionický čip Prima
Sheila Irvineová / Mikroskopický bionický čip Prima — Foto: Nemocnica Moorfields Eye

Keď jej prvýkrát zapli čip, stalo sa niečo neuveriteľné.

„Som šťastná ako blcha,“ povedala pre BBC s obrovským nadšením 70-ročná Sheila Irvineová z anglického Wiltshireu, keď po rokoch v tme mohla opäť čítať. Je jednou z prvých nevidiacich na svete, ktorým vedci vrátili schopnosť čítať, a to všetko vďaka implantátu tenšiemu než ľudský vlas.

Foto: Nemocnica Moorfields Eye

Dve čierne diery

Keď pred 31 rokmi začala Sheila strácať centrálne videnie pre stratu buniek v sietnici, začala pred sebou vidieť len dve čierne diery. Trpela geografickou atrofiou (GA), ochorením, ktoré postihuje viac ako päť miliónov ľudí na svete a vedie k postupnej strate centrálneho videnia. Zatiaľ čo periférne videnie zostáva, človek prestáva vidieť presne to, kam sa pozerá – tváre, písmená, predmety. Pre mnohých to znamená koniec čítania, písania aj samostatnosti. „Keď som musela odovzdať vodičský preukaz, celý deň som preplakala,“ spomínala Sheila.

Nevidiaci stolár George Wurtzel.
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Strácala sa v tme, svet okolo nej sa rozmazával a čítanie, jej najväčšia vášeň, sa stalo nemožným. „Bola som vášnivá čitateľka. Krížovky, knihy, všetko. A chcela som to späť,“ prezradila v rozhovore pre Independent. Keď jej lekári v londýnskej nemocnici Moorfields Eye Hospital ponúkli účasť v klinickom výskume, neváhala.

Foto: Nemocnica Moorfields Eye

Tenší ako vlas

Pod sietnicu jej implantovali mikroskopický bionický čip Prima, veľký len 2×2 milimetre, ktorý funguje v spojení so špeciálnymi okuliarmi s kamerou a minipočítačom. Kamera sníma obraz, počítač ho pomocou umelej inteligencie premení na elektrické signály a tie sa posielajú späť do oka, priamo do zrakového nervu. Mozog ich následne spracuje ako obraz.

Foto: Nemocnica Moorfields Eye

Sheila podstúpila operáciu v roku 2022. Necítila bolesť, len obrovské napätie a nadšenie. „Viete, že sa deje niečo veľké,“ opisovala silné momenty. Po aktivácii implantátu nasledovali mesiace intenzívnej rehabilitácie, počas ktorej sa učila interpretovať nové vizuálne signály. Asi mesiac po operácii, keď jej čip prvýkrát zapli, sa stalo niečo neuveriteľné.

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