Dostal nové meno, lekári nosili kukly. Schumacherova rodina urobila všetko, aby sa pravda nedostala von
Prvýkrát po 12 rokoch prehovoril pilot, ktorý zachraňoval legendu F1.
Keď 29. decembra 2013 krátko po jedenástej dopoludnia zazvonil tiesňový telefón horských záchranárov vo francúzskych Alpách, nikto netušil, že sa práve začína jeden z najstráženejších príbehov v dejinách športu. Na druhej strane linky zaznela informácia, že Michael Schumacher, sedemnásobný majster sveta Formuly 1, spadol pri lyžovaní v stredisku Méribel a utrpel vážne poranenie hlavy. Pilot záchranárskeho vrtuľníka Yannick Dainese si na ten moment spomína dodnes. „Jeden zo záchranárov naskočil do vrtuľníka a povedal mi: ,Letíme za Schumacherom!‘ Najprv som si myslel, že si zo mňa robí žarty,“ priznal po rokoch pre francúzsky športový denník L'Equipe. Keď však dostali príkaz odstrániť mikrofóny, kamery a nepustiť k zásahu žiadnych novinárov, pochopil, že ide o niečo výnimočné. Pilot Yannick takmer 10 rokov nikomu nepovedal, že bol jedným z prvých aktérov tejto záchrannej akcie.
Dostal nové meno
„Podvedome je ten tlak, samozrejme, prítomný. Aj keď som nebol veľkým fanúšikom Formuly 1, vedel som, že je uctievaný ako boh. Je zvláštny pocit vidieť takú celebritu uloženú vo vákuovom transportnom matraci,“ priznal pilot, ktorý prvýkrát prehovoril o priebehu záchrannej akcie. Uvedomoval si, že Schumacherovci by mu zhovorčivosť neodpustili.
Už počas prvých minút po nehode sa totiž začalo budovať tajomstvo, ktoré ani po viac ako 12 rokoch nikto neodhalil. Rodina Michaela Schumachera od prvého okamihu stanovila jasné pravidlá – žiadne fotografie, žiadne videá, žiadne informácie. A nemocnica v Grenobli sa stala pevnosťou, ktorá ich chránila.
Po prevoze do Univerzitnej nemocnice v Grenobli nasledoval boj o život. Schumacher utrpel rozsiahle poranenia mozgu, podstúpil niekoľko operácií a lekári ho uviedli do umelého spánku. Kým sa svet modlil za jeho záchranu, nemocnica prijímala bezprecedentné bezpečnostné opatrenia. Jeho zdravotnú dokumentáciu anonymizovali a dostal nové meno – Jérémie Martin. Originálne záznamy zamkli do trezora a prístup k nim mala len úzka skupina zdravotníkov.
Príkaz Schumacherovej ženy
„Veľmi rýchlo sme prijali mimoriadne opatrenia na ochranu údajov. Sledovali sme každé neoprávnené prihlásenie do systému,“ spomínala bývalá riaditeľka nemocnice Jacqueline Hubertová, ktorá dala svojim zamestnancom jasné pokyny. Akékoľvek porušenie mlčanlivosti bude mať vážne následky.
Pre Corinnu Schumacherovú bolo neprijateľné, aby verejnosť videla jej manžela v stave bezmocnosti. Obraz neporaziteľného šampióna mal zostať navždy silný, živý a nedotknutý. Nebola to prosba, bol to príkaz.