Naloží umývačku riadu a poskladá bielizeň. Novinárka si vyskúšala robota budúcnosti a zostala v šoku
Koľko stojí robot, ktorý vám raz možno bez problémov prinesie vodu, vypne svetlá a zapamätá si, kde ste nechali kľúče?
Prvý humanoidný robot do domácnosti už nie je sci-fi. Má vlastnú pamäť, vie priniesť vodu, poskladať bielizeň a jedného dňa by mohol nahradiť veľkú časť domácich prác. Ako prezradila novinárka, ktorá mala možnosť vyskúšať špeciálneho robota Nea, má to však jeden veľký háčik.
Naloží umývačku
Keď sa redaktorka Joanna Sternová z denníka The Wall Street Journal postavila zoči-voči humanoidnému robotovi menom Neo, mala pocit, akoby vystúpila z budúcnosti. Stál pred ňou robot vysoký ako priemerný človek, oblečený do mäkkého pleteného overalu a pôsobil skôr ako priateľský spoločník než ako chladný stroj.
„Mohla by som dostať vodu?“ spýtala sa. Robot sa otočil, vykročil smerom k chladničke a po viac ako minúte sa vrátil s fľašou vody v rukách. Keď dostal za úlohu vložiť tri predmety do umývačky riadu, trvalo mu to približne päť minút. Budúcnosť, o ktorej desaťročia snívali autori sci-fi, sa zdala byť na dosah. Lenže čím dlhšie novinárka Sternová s robotom trávila čas, tým viac si uvedomovala, že za lesklou víziou sa skrýva realita, ktorá je oveľa komplikovanejšia.
Robot, ktorý chce byť členom domácnosti
Spoločnosť 1X Technologies predstavuje svojho humanoida Nea ako prvého robota pripraveného pre bežných ľudí. Na rozdiel od konkurenčných humanoidov, ktorí sa zatiaľ učia pracovať vo fabrikách, Neo smeruje rovno do domácností.
Má skladať bielizeň, vykladať umývačku, upratovať police, prinášať nákup, otvárať dvere či polievať rastliny. Výrobca tvrdí, že dokáže pomôcť s každodennými povinnosťami a ľuďom vrátiť čas, ktorý dnes trávia domácimi prácami. Jeho tvorcovia hovoria o novej ére – o svete, v ktorom sa robot stane rovnako bežnou súčasťou domácnosti, ako sú dnes práčka či vysávač. Neo pritom nepôsobí ako klasický robot.
Namiesto kovového tela má mäkký povrch a oblečenie pripomínajúce sveter. Podľa generálneho riaditeľa spoločnosti Bernta Bornicha je oblek nielen estetickým prvkom, ale aj súčasťou bezpečnostného konceptu. Neo sa pohybuje ticho a plynulo pomocou systému syntetických šliach, ktorý napodobňuje fungovanie ľudských svalov. Dokáže zdvihnúť viac ako 68 kilogramov a preniesť približne 25 kilogramov.
Pamätá si, kde ste nechali kľúče
Neo nie je len mechanický pomocník. Je vybavený veľkým jazykovým modelom podobným technológiám, ktoré poháňajú ChatGPT či Gemini. Rozumie hlasovým pokynom, vedie konverzácie a dokáže si zapamätať informácie o domácnosti. Výrobca tvrdí, že si môže pamätať, kde ste odložili kľúče, pripomenúť vám narodeniny, vytvárať nákupné zoznamy alebo pomáhať s organizáciou dňa. Pomocou kamier, mikrofónov a umelej inteligencie pozoruje svoje okolie a učí sa z neho. Práve v tom však spočíva aj jedna z najväčších kontroverzií.