Vrtuľa by ju zabila, on ju zachránil v poslednej sekunde. Slávni herci, ktorí sú hrdinami i v reálnom svete
Vrhol sa za ňou, ale dokázal ju chytiť len za nohy..., opísal letecký kameraman situáciu, ako hviezdny herec zachránil život kolegyni na pľaci.
Pátrali po nezvestných osobách, pomáhali pri dopravnej nehode, asistovali záchranárom na dne oceána. Zoznámte sa s hviezdami, ktorých skutočné hrdinské činy sa dostali na titulné stránky novín.
4. Tom Cruise
Podľa knihy, ktorú napísal Bill Bennett, letecký kameraman seriálu Cocktail, herec priamo na pľaci zachránil kolegyňu Elisabeth Shue pred pohybujúcou sa čepeľou vrtuľníka, keď natáčali jeden zo spoločných projektov.
Po tom, ako sa herečka rozbehla k zadnej časti vrtuľníka nevnímajúc, že sa točí jeho vrtuľa, Tom Cruise sa „vrhol za ňou, ale dokázal ju chytiť len za nohy a zraziť ju na zem... V tom momente zbledla a on ju stiahol späť k prednej časti vrtuľníka a odišli. Všetci vo vrtuľníku sme boli dosť otrasení tou tesnou situáciou, ale nebolo čo povedať. Tom jej v tom okamihu skutočne zachránil život,“ zaspomínal si na tento hrôzou naháňajúci okamih Bennett, ktorého citoval IndieWire.
3. Leonardo DiCaprio
Herec, držiteľ ceny Akadémie, bol na dovolenke so svojimi priateľmi na prenajatej lodi neďaleko St. Barts, keď sa prostredníctvom núdzového volania dozvedeli, že sa pátra po mužovi, ktorý opitý spadol cez palubu jachty.
Náhodou sa DiCapriova loď nachádzala v oblasti, kde muža spozorovali, a tak ho slávny herec aj s priateľmi pomáhal tiež zachraňovať. „Leo, jeho priatelia a kapitán lode sa rozhodli pripojiť k pátraniu a ich úsilie pomohlo zachrániť život muža,“ povedal zdroj blízky hercovi exkluzívne pre People.