Desaťročia si udržuje rovnakú postavu a bez diéty. Seriálová doktorka Quinnová dodržuje jediné pravidlo
Herečka oslávila už 75 narodeniny.
V sedemdesiatych rokoch bola jednou z dievčat Jamesa Bonda a dnes má už 75 rokov. Jane Seymour však rozhodne nevyzerá na to, že by vek na jej vyžarovaní niečo zmenil a stále vyzerá fantasticky. Herečka navyše prezradila, že tajomstvom jej rovnakej postavy je len jedno jednoduché pravidlo. Diétam aj injekciám sa zo zásady vyhýba.
Jedno veľké jedlo
Za udržaním váhy, ktorá sa celé desaťročia nemenila, vidí svoj jedálniček. Jane Seymour pre Daily Mail prezradila, že zje len jedno veľké jedlo denne, pričom zvyšok dňa si dopraje menšie občerstvenie.
„Na obed si dám veľké jedlo, lebo si to vtedy dokážem naplno vychutnať," povedala s tým, že raňajky vynecháva a dá si len šálku kávy.
„Milujem ryby a zeleninu, ktorú si sama pestujem na záhrade," upresnila. Počas dňa si dá orechy, pistácie, humus alebo uhorky. „Byť zdravý prináša dobrý pocit, drží ma to nad vodou a dodáva energiu," dodala s tým, že nikdy nedodržiaval žiadnu diétu a už vôbec ani nepomyslela na injekcie Ozempicu.
Jedno pravidlo
„Ľudia sa ma pýtajú, či som na diéte, ale ja odpovedám, že to nikdy. Robím len dobré rozhodnutia a držím sa ich. Ak ste na diéte, po čase začnete podvádzať," vysvetľuje. „Stačí si nájsť zdravé jedlá, ktoré naozaj milujete a nikdy sa nebudete cítiť, že o niečo prichádzate," prezrádza svoje jediné pravidlo, ktorým sa pri stravovaní riadi.
Aj do tohto veku si uchovala zvyk pravidelného cvičenia, ktorému venuje asi 20 minút denne. „Nemusí to byť dokonalé, ani intenzívne. Pohyb je jednou z tých vecí, ktoré dokážu priniesť veľký rozdiel ako fyzicky, tak aj psychicky," doplnila.