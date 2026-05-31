Desaťročia si udržuje rovnakú postavu a bez diéty. Seriálová doktorka Quinnová dodržuje jediné pravidlo
Desaťročia si udržuje rovnakú postavu a bez diéty. Seriálová doktorka Quinnová dodržuje jediné pravidlo
Profesor Ivan Hričovský / Ilustračná fotografia

Najlepšie chutí vychladené. Šampanské z bazových kvetov podľa profesora Hričovského vám vydrží mesiace

Dominika Cibulková a Michal Navara.

Dominika Cibulková: Nikto ma nepríde zachrániť. Pred dvomi rokmi by som neverila, že zažijem niečo také

Petra Polnišová.

Išla sa vydať do Talianska, ale po troch dňoch ju opustil. Peťa Polnišová vyžila z troch eur na týždeň

Diana Mórová so synom Quidom.

V synovej diagnóze našla niečo vzácne. Diana Mórová prvýkrát prehovorila o Quidovi, ktorý má vlastný svet

Jaroslav Buček.

Zobral si staršiu, ale omámila ho kariéra. Markizák Jaro Buček vie, že podrazáci smrdia Pitralonom

Vo vzťahoch sa dotrápil, ale zostal slušný. Ján Tribula deň čo deň prekonáva svoje osobné Everesty

Zora Czoborová vyznáva zdravý životný štýl.

Už 36 rokov má rovnakú postavu. Tajomstvo Zory Czoborovej je v tom, že sa vyhýba dvom jedlám

91-ročná Želmíra Staroňová.

91-ročná pani Želmíra: Mamka vstávala o tretej a učila nás jednu dôležitú vec. Slováci dnes žijú inak

Kariéru začínala ako dievča Jamesa Bonda.
Kariéru začínala ako dievča Jamesa Bonda. — Foto: Instagram: Jane Seymour

Herečka oslávila už 75 narodeniny.

V sedemdesiatych rokoch bola jednou z dievčat Jamesa Bonda a dnes má už 75 rokov. Jane Seymour však rozhodne nevyzerá na to, že by vek na jej vyžarovaní niečo zmenil a stále vyzerá fantasticky. Herečka navyše prezradila, že tajomstvom jej rovnakej postavy je len jedno jednoduché pravidlo. Diétam aj injekciám sa zo zásady vyhýba.

Jedno veľké jedlo

Za udržaním váhy, ktorá sa celé desaťročia nemenila, vidí svoj jedálniček. Jane Seymour pre Daily Mail prezradila, že zje len jedno veľké jedlo denne, pričom zvyšok dňa si dopraje menšie občerstvenie.

Aj v 75 rokoch má rovnakú veľkosť oblečenia.
Aj v 75 rokoch má rovnakú veľkosť oblečenia. Foto: Instagram: Jane Seymour

„Na obed si dám veľké jedlo, lebo si to vtedy dokážem naplno vychutnať," povedala s tým, že raňajky vynecháva a dá si len šálku kávy.

„Milujem ryby a zeleninu, ktorú si sama pestujem na záhrade," upresnila. Počas dňa si dá orechy, pistácie, humus alebo uhorky. „Byť zdravý prináša dobrý pocit, drží ma to nad vodou a dodáva energiu," dodala s tým, že nikdy nedodržiaval žiadnu diétu a už vôbec ani nepomyslela na injekcie Ozempicu.

Jedno pravidlo

„Ľudia sa ma pýtajú, či som na diéte, ale ja odpovedám, že to nikdy. Robím len dobré rozhodnutia a držím sa ich. Ak ste na diéte, po čase začnete podvádzať," vysvetľuje. „Stačí si nájsť zdravé jedlá, ktoré naozaj milujete a nikdy sa nebudete cítiť, že o niečo prichádzate," prezrádza svoje jediné pravidlo, ktorým sa pri stravovaní riadi.

Zeleninu si pestuje vo svojej záhradke.
Zeleninu si pestuje vo svojej záhradke. Foto: Instagram: Jane Seymour

Aj do tohto veku si uchovala zvyk pravidelného cvičenia, ktorému venuje asi 20 minút denne. „Nemusí to byť dokonalé, ani intenzívne. Pohyb je jednou z tých vecí, ktoré dokážu priniesť veľký rozdiel ako fyzicky, tak aj psychicky," doplnila.   

