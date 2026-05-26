Zaniknutej dedine vrátili kúsok tepla. Milan s dcérou postavili v Levočských vrchoch unikátny minibar
Zložte si ťažké batohy, započúvajte sa do šumu stromov, venujte tichú spomienku ľuďom, ktorí tu kedysi žili, a vychutnajte si chladené občerstvenie, pozývajú.
Uprostred Levočských vrchov kedysi stála obec Dvorce. Už desiatky rokov neexistuje, po nútenom presídlení obyvateľov sa totiž stala súčasťou vojenského obvodu. Tamojší ľudia ale na svoju domovinu dodnes nezabudli a jeden z nich spolu s dcérou na toto miesto vrátil kúsok tepla a pohostinnosti.
Vojenskej prepravke vdýchli nový život
„Dvorce sú moje dedičstvo. Som na tento priestor nesmierne hrdý a veľmi rád sem chodievam. Práve z tohto puta a lásky k nášmu kraju vznikol projekt, o ktorý by som sa s vami rád podelil. Spoločne s mojou dcérou sme si vyhrnuli rukávy a pustili sa do práce. Spojili sme nápady, kreativitu a remeslo, aby sme pre okoloidúcich turistov a cyklistov vytvorili malé prekvapenie – Samoobslužný lesný bar,“ vysvetlil Milan Cehula vo facebookovej skupine Levočské vrchy - história a súčasnosť.
Základom ich minibaru sa stala stará vojenská prepravka. Dcéra ju ručne pomaľovala prírodnými motívmi, pridala malé domčeky a vdýchla jej nový život. Bar spolu s otcom osadili do dreveného altánku s kamenným krbom a vybavili ho všetkým, na čo by len unavený turista mohol pomyslieť.
Zložte ťažké batohy a započúvajte sa
„Poličky sme naplnili chladeným nealko pivom, radlermi, dojčenskou vodou, ale aj drobnými sladkosťami, ako sú obľúbené kávové rezy či keksíky. Mysleli sme aj na hygienu, takže vo vnútri nechýbajú servítky ani dezinfekcia na ruky,“ prezradil ochotný domáci a pripomenul, že podstatou celého projektu je jedna dôležitá vec.