Sú v ňom len štyri ingrediencie a chutí super. Domáceho Pribináčika farmárky Katky pripravíte ľavou zadnou
Z regálov na deti vyskakuje práve to, čo si vieme najjednoduchšie vyrobiť doma, myslí si známa farmárka.
Kedysi pracovala v korporáte, dnes sa jej deň začína dojením kráv a jej farmársky život fascinuje už viac ako 150-tisíc fanúšikov na Instagrame. Katarína Mošovská vybudovala spolu so svojím priateľom Reném Farmu pod Poľanou. Mesto vymenili za lúku a dnes s deťmi žijú život plný zvierat, prírody a poctivej práce.
Žili z mesiaca na mesiac
„Nikdy som nemala definované, že by som chcela žiť na dedine alebo na samote. Nevedela som, že takto raz skončím. Vždy som však mala blízko k zvieratám – psom, mačkám či koňom. Nikdy sme nemali žiadne hospodárske zvieratá, tým som začala rozumieť, až keď spoznala svojho muža Reného,“ zaspomínala si v rozhovore pre magazín Closer farmárka Katka.
Do kúpy a rekonštrukcie farmy sa s Reném pustili v období, keď nemali veľa peňazí nazvyš a žili z mesiaca na mesiac. Všetko financovali zo svojich platov a farmu svojpomocne prerábali počas víkendov. Keď Katka neskôr začala na internete zdieľať videá z ich farmárskeho života, mnohých si tým získala. Najnovšie pridala aj recept, ktorý poteší hlavne maškrtníkov.
„Viete, čo je najväčšia urážka pre farmára ako rodiča? Keď každý deň krvopotne dojí kravy a potom ide so svojimi farmárčatami do obchodu, kde na nich z regálov vyskakuje práve to, čo si vieme najjednoduchšie vyrobiť doma. Naposledy bol tŕňom v oku Pribináčik, tak som im sľúbila, že im ho vyrobím. Oproti tomu z obchodu je tam o pár ingrediencií menej a chutí super,“ vysvetlila Katka v úvode svojho videoreceptu.