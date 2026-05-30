Keď ho našli v lese plnom medveďov, plakali aj silní chlapi. Päťročný Alex prežil tri dni v divočine
Keby sedel len o meter ďalej, vôbec by ho nevideli.
Sedel sám uprostred lesa, premrznutý, mokrý a stratený. Okolo neho sa pohybovali medvede a diviaky, no päťročný Alex nestrácal nádej. Keď ho po troch dňoch konečne zbadali z vrtuľníka, pokojne sedel na malej čistinke a záchranárom dokonca zamával. Rumunské úrady hovoria o zázraku.
Les plný medveďov
Ako informovala televízia Stirile PRO TV, všetko sa začalo v májový pondelok v oblasti Sebeșu de Jos v rumunskom okrese Sibiu. Päťročný Alexander Zerestea, ktorého doma volajú Alex, bol so svojím otcom na poli neďaleko lesa. Otec opravoval elektrický plot a v krátkej chvíli nepozornosti chlapca stratil z dohľadu. „Vošiel do krovia a neviem, čo sa mohlo stať,“ priznal neskôr jeho otec.
Keď sa Alex nevracal, rodina okamžite zalarmovala záchranárov. Rozbehla sa obrovská pátracia akcia, do ktorej sa zapojili policajti, hasiči, horskí záchranári, vojaci, dobrovoľníci aj kynológovia so psami. Nad lesmi lietali drony s termovíziou aj vrtuľníky Black Hawk. Situáciu komplikovalo zlé počasie, hustý les a náročný horský terén v oblasti, ktorá je známa výskytom medveďov a diviakov.
Stačil meter a nenašli by ho
„Počas prvej noci nás dron upozornil, že len niekoľko stoviek metrov od nás sa pohybuje medveď,“ spomínal šéf horskej služby Salvamont Sibiu Dan Popescu na noc, keď teplota klesala na šesť stupňov Celzia. Napriek obrovskému nasadeniu sa chlapca dlho nedarilo nájsť. Pátranie museli dokonca pre nepriaznivé počasie na niekoľko hodín prerušiť. Nikto však nechcel stratiť nádej.