Keď ho našli v lese plnom medveďov, plakali aj silní chlapi. Päťročný Alex prežil tri dni v divočine - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Keď ho našli v lese plnom medveďov, plakali aj silní chlapi. Päťročný Alex prežil tri dni v divočine
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Diana Mórová so synom Quidom.

V synovej diagnóze našla niečo vzácne. Diana Mórová prvýkrát prehovorila o Quidovi, ktorý má vlastný svet

Dominika Cibulková a Michal Navara.

Dominika Cibulková: Nikto ma nepríde zachrániť. Pred dvomi rokmi by som neverila, že zažijem niečo také

Petra Polnišová.

Išla sa vydať do Talianska, ale po troch dňoch ju opustil. Peťa Polnišová vyžila z troch eur na týždeň

Profesor Ivan Hričovský / Ilustračná fotografia

Najlepšie chutí vychladené. Šampanské z bazových kvetov podľa profesora Hričovského vám vydrží mesiace

Spišský hrad / Mapa hradov a zámkov.

Do zelených sa dostanete ľahko, čierne sú poriadka fuška. Veľká MAPA slovenských hradov a zámkov

Dominika Cibulková a Michal Navara.

Dominika Cibulková: Nikto ma nepríde zachrániť. Pred dvomi rokmi by som neverila, že zažijem niečo také

Diana Mórová so synom Quidom.

V synovej diagnóze našla niečo vzácne. Diana Mórová prvýkrát prehovorila o Quidovi, ktorý má vlastný svet

Vo vzťahoch sa dotrápil, ale zostal slušný. Ján Tribula deň čo deň prekonáva svoje osobné Everesty

Zora Czoborová vyznáva zdravý životný štýl.

Už 36 rokov má rovnakú postavu. Tajomstvo Zory Czoborovej je v tom, že sa vyhýba dvom jedlám

91-ročná Želmíra Staroňová.

91-ročná pani Želmíra: Mamka vstávala o tretej a učila nás jednu dôležitú vec. Slováci dnes žijú inak

Vo vzťahoch sa dotrápil, ale zostal slušný. Ján Tribula deň čo deň prekonáva svoje osobné Everesty

Zora Czoborová vyznáva zdravý životný štýl.

Už 36 rokov má rovnakú postavu. Tajomstvo Zory Czoborovej je v tom, že sa vyhýba dvom jedlám

Dominika Cibulková a Michal Navara.

Dominika Cibulková: Nikto ma nepríde zachrániť. Pred dvomi rokmi by som neverila, že zažijem niečo také

Diana Mórová so synom Quidom.

V synovej diagnóze našla niečo vzácne. Diana Mórová prvýkrát prehovorila o Quidovi, ktorý má vlastný svet

91-ročná Želmíra Staroňová.

91-ročná pani Želmíra: Mamka vstávala o tretej a učila nás jednu dôležitú vec. Slováci dnes žijú inak

SLEDUJE NÁS 207 000 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Keď ho našli v lese plnom medveďov, plakali aj silní chlapi. Päťročný Alex prežil tri dni v divočine

Záchranná akcia päťročného Alexa.
Záchranná akcia päťročného Alexa. — Foto: Facebook - Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă

Keby sedel len o meter ďalej, vôbec by ho nevideli.

Sedel sám uprostred lesa, premrznutý, mokrý a stratený. Okolo neho sa pohybovali medvede a diviaky, no päťročný Alex nestrácal nádej. Keď ho po troch dňoch konečne zbadali z vrtuľníka, pokojne sedel na malej čistinke a záchranárom dokonca zamával. Rumunské úrady hovoria o zázraku.

@alllex18.11

Micuțul Toma Alexandru a fost găsit după mai bine de 2 zile în pădure!

♬ sunet original - alexch

Les plný medveďov

Ako informovala televízia Stirile PRO TV, všetko sa začalo v májový pondelok v oblasti Sebeșu de Jos v rumunskom okrese Sibiu. Päťročný Alexander Zerestea, ktorého doma volajú Alex, bol so svojím otcom na poli neďaleko lesa. Otec opravoval elektrický plot a v krátkej chvíli nepozornosti chlapca stratil z dohľadu. „Vošiel do krovia a neviem, čo sa mohlo stať,“ priznal neskôr jeho otec.

Yasemin Begdasová s dcérkou Vetin.
Prečítajte si tiež: Záhadné bábätko prežilo pod troskami 128 hodín. Po mesiacoch našli jeho mamu, ktorá ho chránila vlastným telom

Keď sa Alex nevracal, rodina okamžite zalarmovala záchranárov. Rozbehla sa obrovská pátracia akcia, do ktorej sa zapojili policajti, hasiči, horskí záchranári, vojaci, dobrovoľníci aj kynológovia so psami. Nad lesmi lietali drony s termovíziou aj vrtuľníky Black Hawk. Situáciu komplikovalo zlé počasie, hustý les a náročný horský terén v oblasti, ktorá je známa výskytom medveďov a diviakov.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/watch/?v=1487328922983479

Stačil meter a nenašli by ho

„Počas prvej noci nás dron upozornil, že len niekoľko stoviek metrov od nás sa pohybuje medveď,“ spomínal šéf horskej služby Salvamont Sibiu Dan Popescu na noc, keď teplota klesala na šesť stupňov Celzia. Napriek obrovskému nasadeniu sa chlapca dlho nedarilo nájsť. Pátranie museli dokonca pre nepriaznivé počasie na niekoľko hodín prerušiť. Nikto však nechcel stratiť nádej.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

To je nápad!

Polejte PARADAJKY týmto domácim zázrakom a porastú rýchlosťou blesku: Menia sa doslova pred očami – úroda skôr je 3x väčšia!

Dajte rovno do bubna toto a vyčistí sa sama: Rokmi overený spôsob, ako vyčistiť komplet celú práčku!

5 tajných trikov, ako prinútiť muškáty kvitnúť počas celej sezóny: Nestojí to ani EURO a obdivuje ich celá ulica!

Trik našich babičiek na super-čisté okná bez drhnutia, bez leštenia: Šmuhy už neriešite, lesknú sa hneď!

Plný hrniec

JAHODY na zimu BEZ vody, chutia úplne ako čerstvé: Málokto pozná tento spôsob!

Fitness recept pre každého, kto potrebuje schudnúť: Uhorkový šalát s cesnakom za 5 minút – ideálna diétna večera!

Domáca čalamáda ako od babičky: Chrumkavá zásoba na celú zimu, ktorá sa vždy podarí

Všetci susedia pýtajú recept na tieto CUKETOVÉ tyčinky: 2 cukety, cesnak, 2 vajcia – väčšiu pochúťku ste dávno nejedli!

Zdravé tipy

Toto jedlo je ako liek skutočný na kĺby a kosti: Vedeli to už naši dedovia!

Babka mi poradila, čo všetko medovka dokáže a je to malý ZÁZRAK: Je úplne zdarma a na nespavosť, opary a zápaly lepší liek nepoznám!

Tieto drobné plody sme ako deti poznali všetci: Toto je úžasný dôvod, prečo by ste ich mali natrhať aj dnes!

MUŠKÁTY pestujem každý rok, ale toto by mi nenapadlo ani vo sne: Neuveríte, čo dokážu tieto ZELENÉ listy!

Už ste čítali?

Zo všetkých krajín zažili najväčšie prekvapenie práve vo Venezuele.

Janka a Ivan dva roky cestujú svetom na najškaredšom aute: Niektorí si myslia, že Slovensko je v Brazílii

Mladomanželia sú na neuveriteľne dlhej svadobnej ceste a stihli už prejsť všetky…

Michal Sivák učil na Luníku IX: Deti si do školy nenosia len tašky, ale celé svoje príbehy

Začínal na Luníku IX, dnes má tisíce fanúšikov na…

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.

Krasokorčuliar Adam Hagara so sestrou a trénerkou Alexandrou Hagarovou.

​Sestra a trénerka Adama Hagaru pre Dobré noviny: Slováci by o ňom mali vedieť jednu vec. Domov pôjdeme pyšní

Úspechy si naozaj vydrel a stojí za nimi veľa odriekania, priznala v rozhovore.

Kristína bojovala o život a čakala na obličku: Rovesníci riešili zábavu, ja zas, či môžem vypiť pohár vody

Kristína z Dolného Kubína čakala rok a pol na novú obličku.

Ivan žije 29 rokov v Minneapolise: Agenti ICE zadržiavajú deti len pre jednu vec. Protestujeme aj v –25 °C

Keď zvládame arktickú zimu, nezlomia nás absurdné nápady…

Do Grónska Martina nasledovala celá rodina.

Martin žije 15 rokov v Grónsku: Keď sa na jar oteplí na mínus desať, dievčatá vyťahujú sukne

V Grónsku čas plynie inak. Keď je pekné počasie, práca ide bokom a ide…