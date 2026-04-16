Dodržiavajte pravidlo 40-30-20-10 a o dôchodok sa nemusíte báť. Odborník vie, na čo nesmieme zabúdať
Budúcnosť dôchodkov je otázna.
Slováci starnú rýchlejšie, než si dokážu odkladať na budúcnosť. Dôchodok, ktorý bol kedysi vnímaný ako samozrejmosť, dnes pre mnohých predstavuje veľkú neistotu. Mnohí pritom stále netušia, koľko peňazí budú v starobe skutočne potrebovať – a či im štát vôbec dokáže zabezpečiť život, na aký sú zvyknutí.
Ako informuje portál tvnoviny.sk, čoraz viac ľudí si začína uvedomovať, že spoliehať sa iba na štát už nestačí. Potvrdzuje to aj prieskum spoločnosti Across Private Investments, podľa ktorého si až 62 percent Slovákov buduje finančnú istotu na dôchodok práve investovaním.
Obavy z budúcnosti
Zmena myslenia neprichádza náhodou. Za posledné roky sa výrazne zmenila ekonomická aj demografická realita.
„V štáte budeme mať čoraz viac seniorov, tým pádom budú viac závislí od menšej pracovnej sily. Množstvo pracujúcich klesá, množstvo dôchodcov rastie. Mladí, ale aj ľudia v strednom veku si veľmi dobre uvedomujú, že do budúcna na ich dôchodky bude pracovať stále menej a menej ľudí,“ vysvetlil v rozhovore na TN live Dominik Hapl, analytik Across Private Investments.
Kým dnes pripadajú na jedného dôchodcu približne štyria pracujúci, v budúcnosti to môžu byť už len dvaja. Tento nepomer vytvára tlak na celý systém a zvyšuje neistotu medzi ľuďmi.
Budúcnosť v našich rukách
Podľa odborníka zohráva dôležitú úlohu aj stav verejných financií. „Vidíme, že štát tvorí pomerne významné deficity, rast dlhu voči HDP nám rastie, čiže z tohto hľadiska ten výhľad nie je príliš dobrý do budúcna, čo sa týka uspokojovania budúcich dôchodcov a ich nároku na dôchodky. Takže dnešná pracujúca trieda si veľmi dobre uvedomuje, že o takých 20-30 rokov bude veľmi ťažké udržať aktuálny stav dôchodkov a preto sa musia zaobstarať nejakým iným spôsobom,“ hovorí odborník.
Aj preto sa podľa neho čoraz viac ľudí rozhoduje prevziať zodpovednosť za svoju budúcnosť do vlastných rúk.