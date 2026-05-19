Zvracajú a krútia sa v kŕčoch, no do práce ísť musia. Menštruácia je luxus, ktorý si nemôže dovoliť každá
Existuje jedna tabuizovaná oblasť, v ktorej rovnosť mužov a žien neexistuje.
Keby ste mali v bruchu zabodnutý nôž, pracovali by ste? Že nie? A prečo nútite pracovať ženy, ktoré so zapretím všetkých síl prídu do práce s bolesťami, z ktorých sa idú zblázniť? Každých päť minút odbiehajú na toaletu a migréna im indikuje, že nie sú v stave, aby mohli podávať pracovný výkon. Aj toto je bežný scenár nejednej pracujúcej ženy v najobávanejšom období svojho cyklu.
Progres vedy, techniky, medicíny a zbrojárstva zodpovedá očakávaniam 21. storočia. O to neuveritelnejšie sa môže zdať, že sa v čase virtuálnej reality, botoxu a dubajskej čokolády stále potýkame s menštruačnou nerovnosťou a menštruačnou chudobou.
Veľké tabu
Menštruácia je prirodzený biologický proces, ktorý zažívajú približne dve miliardy obyvateľov našej planéty. Mnohé ženy trpia pred alebo počas svojich dní menštruačnými bolesťami, zvracaním, tráviacimi problémami, migrénou či dokonca omdlievaním. Téma je, žiaľ, tak tabuizovaná, že vo väčšine krajín ženy trpiace bolesťami a nevoľnosťou musia počas svojich dní pracovať. Manuálne, hlavou, pričom nadriadení od nich očakávajú stopercentný výkon.
Vo svete pritom existuje niekoľko krajín, ktorým zdravie, bezpečnosť a pohodlie žien v daných dňoch nie je úplne ukradnuté. Otázne je, prečo medzi ne nepatrí aj tá naša?