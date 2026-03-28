Sú šťavnaté, chrumkavé a návštevy ich milujú. Tajomstvom sviatočných rezňov Kvetky Horváthovej je strúhanka
Sú chrumkavé a pritom ich netreba ani vyprážať.
Aj pri vynikajúcom jedle si vie povedať „dosť“ a s ničím to nepreháňa. Kvetka Horváthová trávi v kuchyni množstvo času a varenie si úprimne užíva. Za sporákom sa vždy učila hlavne na vlastných chybách a nechcela, aby jej niekto radil. Postupom času vďaka tomu svoje recepty vyšperkovala až tak, že dnes inšpirujú mnohých Slovákov.
Šťavnaté, chrumkavé a bez vyprážania
„Všetko som skúšala sama a mala som radosť, keď sa mi niečo vydarilo. Dnes som už opatrnejšia, pretože varím aj pre manžela a nechcem nič pokaziť. Nechám si poradiť od mamy a kolegýň, aby bolo jedlo čo najchutnejšie,“ priznala pre SME obľúbená moderátorka.
A keďže sa už aj v jej domácnosti schyľuje k veľkonočným prípravám, rozhodla sa podeliť o recept, na ktorý už roky nedá dopustiť. Na dokonale šťavnatých rezňoch si vďaka tomu pochutnajú nielen najbližší, ale aj každá sviatočná návšteva.
„Veľká noc sa blíži a ja už fičím – upratovanie, nákupy, výzdoba... klasika! Ale jednu veľkonočnú tradíciu naozaj milujem a nie, nie je to oblievačka, sú to rezne. Chrumkavé, šťavnaté a tentoraz bez vyprážania. Aby naozaj chrumkali, potrebujú kvalitnú strúhanku,“ prezradila Kvetka vo svojom videorecepte.