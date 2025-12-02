VIDEO: Na Orave zaplnili ulice stovky oviec. Tradícia, ktorá prežila generácie, v Slovákoch budí hrdosť
Keď na Orave zamrzli lúky, valasi vedeli že prišiel čas. Z horských lúk vo Vitanovej vyhnali osemsto oviec a pešo ich previedli vyše dvadsaťšesť kilometrov až do Habovky.
Malebné horské lúky, vysoké vrchy a čistý vzduch sú typickou dominantou severu Slovenska. A tam, kde sú horské lúky, nesmú chýbať ani stáda oviec, pastieri, psy a košiare. Salašníctvo je neoddeliteľnou súčasťou tohto regiónu a tiež niečo, na čo sú Slováci patrične hrdí. Keď sa cesty na Orave pred zimou naplnia ovcami, svet akoby na chvíľu spomalil a v kombinácii so zvukom fujary a cinkaním zvončekov dokáže táto scenéria pozorovateľom dokonca nahnať zimomriavky.
Prišiel ich čas
Salašníctvo sa stalo súčasťou života Slovákov najmä preto, že horské lúky neboli vhodné pre chov iného dobytka. Podľa oficiálneho portálu o slovenskom cestovnom ruchu Slovakia.travel však tieto podmienky ovciam dokonale vyhovujú a tak sa ich chov pre vlnu, mlieko a mliečne produkty stal samozrejmosťou.
Práve bačovia, pastieri a valasi sa dodnes starajú o to, aby ovce dostali všetko, čo potrebujú. A keď príde zima a zvieratá, ktoré sa od jari až do jesene pásli na lúkach, treba zahnať dole do dedín, naskytá sa na ne pohľad, pre ktorý sa aj ten najuponáhľanejší človek zastaví a všetko len s úžasom pozoruje.
Zastavili dopravu, no nikto sa nehneval
Podarilo sa to zachytiť aj Filipovi a Erikovi, ktorých video zdieľal na sociálnych sieťach profil This is Slovakia. Zábery spod vrchov nadchli tisíce Slovákov a ocenili ich dokonca aj ľudia z cudziny. „Bez tohto si Slovensko neviem predstaviť. A tá muzika!,“ ozýva sa zo sekcie komentárov.