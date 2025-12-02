VIDEO: Na Orave zaplnili ulice stovky oviec. Tradícia, ktorá prežila generácie, v Slovákoch budí hrdosť - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
VIDEO: Na Orave zaplnili ulice stovky oviec. Tradícia, ktorá prežila generácie, v Slovákoch budí hrdosť
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Rudolf Hrušínský najmladší našiel šťastie pri Martine.

Milujem ťa, písal Bartošovej na dvere. Hrušínského vnuk žije so ženou, ktorú uprednostnil pred divočinou

Petra Vlhová.

Nepohádali sa, ale rozchod ju preplieskal. Peťa Vlhová chce mať vedľa seba muža, ktorý znesie úspešnú ženu

Martina Schindlerová, opäť šťastná a uzdravená.

Ľudia odpadávali a spali jej pred bytom. Martina Schindlerová našla pokoj pri deťoch, ktoré učí dve veci

Ilustračná fotografia.

Po ťažkých mesiacoch prišla úľava. Viktor Beránek si za posledný nájom splnil sen, odchádza zo Slovenska

Miriam Kalisová a Martin Šmahel.

Po rozvode vážila 43 kíl a mala ozempicovú tvár. Miriam Kalisová bola pre Šmahela ženou z inej galaxie

Rudolf Hrušínský najmladší našiel šťastie pri Martine.

Milujem ťa, písal Bartošovej na dvere. Hrušínského vnuk žije so ženou, ktorú uprednostnil pred divočinou

Jaro Slávik v mladosti / S manželkou Andreou

Po škandále nechcel vytiahnuť päty z domu. Jara Slávika zachránila Andrea, ktorá mu odpustila všetky kauzy

Ján Baláž a skupina Elán.

Keď uvidel Ráža po nehode, ani ho nespoznal. Ján Baláž nestratil nádej ani pri o 21 rokov mladšej Danke

Ilustračná fotografia.

Po ťažkých mesiacoch prišla úľava. Viktor Beránek si za posledný nájom splnil sen, odchádza zo Slovenska

Miriam Kalisová a Martin Šmahel.

Po rozvode vážila 43 kíl a mala ozempicovú tvár. Miriam Kalisová bola pre Šmahela ženou z inej galaxie

Ilustračná fotografia.

Po ťažkých mesiacoch prišla úľava. Viktor Beránek si za posledný nájom splnil sen, odchádza zo Slovenska

Rudolf Hrušínský najmladší našiel šťastie pri Martine.

Milujem ťa, písal Bartošovej na dvere. Hrušínského vnuk žije so ženou, ktorú uprednostnil pred divočinou

Miriam Kalisová a Martin Šmahel.

Po rozvode vážila 43 kíl a mala ozempicovú tvár. Miriam Kalisová bola pre Šmahela ženou z inej galaxie

Štefan Margita a Hana Zagorová / Kateřina Kněžíková

Štefan Margita: Nový vzťah je v zárodku. Aj keď nechcem, všetky ženy porovnávam s Hankou

Jaro Slávik v mladosti / S manželkou Andreou

Po škandále nechcel vytiahnuť päty z domu. Jara Slávika zachránila Andrea, ktorá mu odpustila všetky kauzy

SLEDUJE NÁS 206 992 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

VIDEO: Na Orave zaplnili ulice stovky oviec. Tradícia, ktorá prežila generácie, v Slovákoch budí hrdosť

Zaháňanie oviec na Orave.
Zaháňanie oviec na Orave. — Foto: Facebook/This Is Slovakia

Keď na Orave zamrzli lúky, valasi vedeli že prišiel čas. Z horských lúk vo Vitanovej vyhnali osemsto oviec a pešo ich previedli vyše dvadsaťšesť kilometrov až do Habovky.

Malebné horské lúky, vysoké vrchy a čistý vzduch sú typickou dominantou severu Slovenska. A tam, kde sú horské lúky, nesmú chýbať ani stáda oviec, pastieri, psy a košiare. Salašníctvo je neoddeliteľnou súčasťou tohto regiónu a tiež niečo, na čo sú Slováci patrične hrdí. Keď sa cesty na Orave pred zimou naplnia ovcami, svet akoby na chvíľu spomalil a v kombinácii so zvukom fujary a cinkaním zvončekov dokáže táto scenéria pozorovateľom dokonca nahnať zimomriavky.

Prišiel ich čas

Salašníctvo sa stalo súčasťou života Slovákov najmä preto, že horské lúky neboli vhodné pre chov iného dobytka. Podľa oficiálneho portálu o slovenskom cestovnom ruchu Slovakia.travel však tieto podmienky ovciam dokonale vyhovujú a tak sa ich chov pre vlnu, mlieko a mliečne produkty stal samozrejmosťou.

Ilustračné foto.
Ilustračné foto. Foto: Archív Denisy Slobodovej

Práve bačovia, pastieri a valasi sa dodnes starajú o to, aby ovce dostali všetko, čo potrebujú. A keď príde zima a zvieratá, ktoré sa od jari až do jesene pásli na lúkach, treba zahnať dole do dedín, naskytá sa na ne pohľad, pre ktorý sa aj ten najuponáhľanejší človek zastaví a všetko len s úžasom pozoruje.

Zastavili dopravu, no nikto sa nehneval

Podarilo sa to zachytiť aj Filipovi a Erikovi, ktorých video zdieľal na sociálnych sieťach profil This is Slovakia. Zábery spod vrchov nadchli tisíce Slovákov a ocenili ich dokonca aj ľudia z cudziny. „Bez tohto si Slovensko neviem predstaviť. A tá muzika!,“ ozýva sa zo sekcie komentárov.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V zábavnom parku Fuji-Q Highland, červený mostík v Saitame

Pohodlný život ju stojí menej ako u nás. Simona miluje život v Japonsku, kde jej chýba iba slanina a Mila

Odišla do Japonska a Tokio si zamilovala. 

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…