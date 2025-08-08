Mama ich varovala, že jej pukne srdce. Mikuláš Černák jej sľuboval, že mladšieho brata Vladka ochráni
Vlado mohol byť podľa mnohých ešte horší ako jeho starší brat.
„Buď rada za to, čo máš. Raz nebude,“ hovorila vraj svojej neveste Žofia Černáková, mama dvoch synov, ktorí sa v 90. rokoch stali postrachom nielen v kraji, kde sa narodili. Bratia z Télgartu mali sen niečo v živote dokázať, zarobiť peniaze a mať sa lepšie, no pustili sa na cestu, ktorou ublížili všetkým naokolo. Obete mafiána Mikuláša Černáka by vraj naplnili autobus a jeho mladší brat Vlado údajne mohol byť ešte horším človekom. Zomrel však ako 25-ročný, hoci Mikuláš Černák mame sľúbil, že ho ochráni. „S mojou mamou sú tu návštevy vždy aj pre mňa najťažšie. Vidím v jej očiach tú bolesť matky a neviem jej dať žiadnu odpoveď, aby som jej tú bolesť zmiernil,“ povedal pre MY Trenčín odsúdený mafián.
Vysnívaní synovia
Bratia Černákovci sa narodili do skromných pomeroch v dedine Télgart v Nízkych Tatrách na úpätí Kráľovej hole. Práve tam spolu žili Žofia a Mikuláš Černákovci, ktorí roky snívali po bábätku. Deviateho decembra 1966 sa im narodil prvý syn, ktorý dostal meno po svojom otcovi, o päť rokov priviedla na svet Žofia druhého syna – Vladimíra.
Miestni o Černákovcoch vraj dodnes rozprávajú ochotne, no málokto chce prezradiť svoje meno. „Miťo bol normálny chlapec, ako každý. Možno trochu loptoš. Keď išli vlakom na výlet, bol to on, kto zatiahol záchrannú brzdu vo vozni a zastavil vlak. Ale v základnej škole nebol vodca, skôr sa pripájal k iným, keď robili skazu. Učil sa priemerne,“ spomínal v rozhovore pre Život jeden z dedinčanov, ktorý si pamätal aj na to, že starší Mikuláš mal v detstve nadváhu, no v ôsmom ročníku začal mať záujem o zápasenie a karate.
Miťo išiel prvý, Vlado hneď za ním
„S bratom Vladom si doma porobili kadejaké posilňovacie zariadenia – napríklad palicu s dvoma kolesami, ktorú dvíhali ako činku. Neskôr mal naozaj dobrú kondíciu,“ vravel o bratoch, z ktorých bol práve Mikuláš ten, kto určoval smer, ktorým by sa mali obaja s Vladom uberať. Podľa kamaráta z mladosti bol „Miťo“ do svojich 14 rokov nevýrazným, priemerným chalanom z Horehronia bez výnimočných schopností. V tom čase prišiel aj o otca, o ktorom sa hovorilo, že jeho smrť mohol mať niekto na svedomí, no podľa odborných posudkov išlo o rakovinu.
Černákov otec doma vládol tvrdou rukou, ostali po ňom dvaja synovia a manželka, ktorá pracovala v Pohorelskej Maši pri postihnutých deťoch. Bratia Černákovci chceli skúsiť šťastie mimo Télgartu a keď sa Miťo rozhodol odísť do Nemecka, Vlado išiel s ním, hoci z ťažkej roboty nebol nadšený. „Dobre zarobíš, ale si tam za h*vno,“ citovali Vladimírove slová vo filme MIKI. Staršiemu bratovi argumentoval, že radšej bude robiť na družstve za päť korún, ako keby mal byť v Nemecku za nulu. Peniaze, ktoré nakoniec zarobili, použili na úplne inú cestu, o akej snívali.