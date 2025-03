Nie je typická žena svojho veku. Dominika Rošková pri svojom Adamovi omladla, spravil pre ňu nevídanú vec

„Môžem všetkých upokojiť, že je to super," hovorí Dominika Rošková, keď príde reč na vek jej výrazne mladšieho partnera. Tanečníčka, ktorá aktuálne hviezdi v Let's Dance, sa inšpirovala u Adely Vinczeovej, ktorej to tiež s Viktorom klape. Vo svojom okolí vidí viacero párov, kde sú staršie partnerky a vraj sa to ukazuje ako veľmi funkčný model.

Dominika sa s Adamom zoznámila pred troma rokmi. Športovca a podnikateľa priviedol na jeden z prenosov jeho kamarát, známy youruber Expl0ited. Keď sa dali dokopy, Adam pre ňu spravil niečo, čo by iných mužov možno ani nenapadlo.

Bola práve v kuchyni

Ekonomická analytička z Bratislavy má na Slovensku mnoho priaznivcov. Hneď niekoľkokrát zahviezdila v tanečnej šou Let's Dance, kde sa v minulosti na parkete objavila po boku herca a modela Adama Bardyho či hercov Braňa Deáka a Richarda Autnera.

Rok 2023 bol pre sympatickú Dominiku taktiež úspešný, z českej verzie šou StarDance jej prišla ponuka vyzvŕtať v tanci herca a speváka Richarda Krajča. „Keď mi zavolali z produkcie StarDance, bola som práve v kuchyni a niečo som varila. Povedala som si: Wow, prečo nie? Poďme do toho,“ prezradila Dominika v tom čase pre portál Expres.

Spojila ich láska k tancu

Tanečnici sa však nedarí len na parkete, ale aj v láske. So svojím partnerom Adamom sa prekvapivo zoznámila práve vďaka šou Let's Dance, keď ho na priamy prenos priviedol expartner herečky Kristíny Svarinskej a jeho kamarát, youtuber Peter Altof alias Expl0ited. Obaja vraj patria k pravidelným divákom obľúbenej tanečnej súťaže.

Páru to vo vzťahu klape podľa ich predstáv a rozumejú si po všetkých stránkach. Navzájom sa tiež podporujú a majú aj spoločné koníčky. Na každej akcii žiaria šťastím a je očividné, že sa našli.

Nie každý muž by to dal ako on