Slušnú Ruth a vojaka Šimona spojila krčma. Mekyho rodičia prekonali aj smrť syna, ktorého zamykali v izbe

„Like a hero I will smile on and on again. And you understand the game and you come back to play,“ spieva Miro Žbirka po anglicky v piesni, ktorej melódiu pozná azda celé Slovensko. Anglická verzia jeho slávnej Balady o poľných vtákov nevznikla náhodou a Mekyho s Veľkou Britániou nespájal len jeho anglický suchý humor, ale aj korene. Jeho rodičia Ruth a Šimon sa spoznali v londýnskej krčme a spoločne prekonali druhú svetovú vojnu aj náhlu smrť najstaršieho syna, ktorý si siahol na život.

Meky Žbirka so starším bratom. Foto: Facebook - Miro Zbirka

Slovenský vojak v krčme

Mamička Mira Žbirku sa volala Ruth Galeová a bola Angličankou, jeho otcom bol Slovák Šimon. Dvojicu by osud možno nikdy nespojil, ak by Šimon Žbirka koncom 30. rokov nebojoval v španielskej občianskej vojne ako interbrigadista, ktorý sa nakoniec dostal do Anglicka, kde vstúpil do exilovej československej armády. „Tomu vďačím za to, že som sa narodil,“ prezradil pre Pravdu Miro Žbirka. Jeho rodičia sa zoznámili náhodne v roku 1943 v severolondýnskej štvrti Mushwell Hill.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/MiroZbirka/posts/pfbid0PEu6iqr3DNfNe1w8w6FLsM1g5S4xfWxpctYfyELJJjRZUCT4dzfohRYQ21x2Bxo1l

„Keby sa otec nedopustil faux pas, bolo by všetko inak. So svojou jednotkou sa práve presúval do Anglicka zo Španielska, kde bojoval v občianskej vojne, a počas bitky pri Dunkerque sa pridal na loď k Britom,“ rozprával v knihe Čo bolí, to prebolí Meky.

Po náročnej ceste si Šimon Žbirka zašiel do krčmy, aby si objednal drink, ktorý by ho priviedol na lepšie myšlienky. Sadol si k pultu, siahol po poháriku, ktorý stál pred ním, a keď ho do seba hodil, pôvabné dievča sediace vedľa neho ho upozornilo, že ten pohárik patrí jej. Lámanou angličtinou sa jej ospravedlňoval. Vyústilo to v príjemný dlhý rozhovor a pozvanie na schôdzku.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=10155518631672452&set=a.10150545933422452

„Otca to veľmi mrzelo. Ospravedlňoval sa, objednal nové drinky, dali sa do reči a bolo im tak dobre, že spolu zostali,“ spomínal Miro Žbirka, ktorý sa po Jasonovi a Tonym narodil ako najmladší z bratov. Ich otec, ktorý sa ako tankista zúčastnil aj na vylodení Spojencov v Normandii, sa potom po druhej svetovej vojne s rodinou presťahoval do Bratislavy. Práve najstarší brat Jason bol pre Mekyho Žbirku tým najväčším vzorom a jeho náhla smrť sa v rodine stala tabu.