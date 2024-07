Nechce už viac šoubiznis, radšej by sa venovala charite. Zuzana Fialová má do budúcna jednu veľkú túžbu

Nedávno oslávila okrúhle jubileum. Napriek ďalšiemu krížiku na konte má však Zuzana Fialová samú seba rada a cíti sa podľa vlastných slov šťastná. „Ja som a budem šťastný človek. Žijem život, aký som si vysnívala a neprestávam žasnúť. Je skvelé byť tak dlho na tak podivuhodnom mieste ako je svet, na ktorom sa deje toľko zvláštnych vecí,“ poznamenala pri príležitosti tohtoročných narodenín na svojom Instagrame. „Našou najväčšou vierou by malo byť právo na šťastie. A prežiť svoj život autenticky a šťastne za akýchkoľvek okolností,“ uviedla herečka už v minulosti v podcaste Zuzany Vačkovej s názvom Zvedavá Zuza.

Herečka autenticitu skutočne žije. Na svojej sociálnej sieti nedávno publikovala aj tento vtipný obrázok:

„Aj dnes všetci o deň zostarneme. Tak nech to zato stojí! Nie?“ napísala k nemu.

Veľká sloboda

Komplexy s pribúdajúcich rokov podľa vlastných slov nemá a aj keď ju už okolie sem-tam na jej vek upozorní, stále si pripadá atraktívna. A to nie je všetko. Ako totiž hovorí, päťdesiatka v občianskom jej navyše dala i veľkú slobodu. „V istom veku si už žena môže robiť, čo len chce, a nikoho do toho nič nie je,“ povedala v rozhovore pre Plus 7 dní herečka, ktorú však verejnosť roky obdivuje práve pre jej nebojácnosť. Vždy totiž dokázala povedať, čo sa jej páči a do čoho sa rozhodne púšťať nebude. „Našťastie nie som limitovaná ani peniazmi. Nedokážem svoj názor predať. Proste si poviem, že toto nespravím,“ podotkla Zuzana.

Fialová dnes žije spokojný život mimo televíznych obrazoviek. Ako hovorí, šoubiznis nebol nikdy pre ňu a už sa ho stráni. „Časy, keď som vyhrala Let´s dance a jednou nohou tak vstúpila do šoubiznisu, považujem za jeden z mojich najväčších životných omylov. Nestretávam sa s ľuďmi zo šoubiznisu, ani nechodím na šoubizové akcie. Nechcem byť toho súčasťou. Nie je to pre mňa prirodzené prostredie,“ priznala pre magazín Plus 7 dní.

Oveľa lepšie sa podľa vlastných slov nabije pri týchto činnostiach: