Ako zdravotník roky pomáhal iným. Adriánov život zmenil pád, od lepšej budúcnosti ho delí jedna vec

Adrián to v živote nemal ľahké.

Roky sa staral o ľudí, ktorí potrebovali pomoc, až kým sa sám neocitol na ich mieste. Vždy usmiatemu zdravotníkovi Adriánovi život navždy zmenil nešťastný pád, po ktorom upadol do kómy a zostal odkázaný na pomoc iných. Na ceste za lepším životom sa mu rozhodol pomôcť jeho dobrý kamarát, no bez pomoci širokej verejnosti to nedokáže.

V živote to nemal ľahké

„Aďo je môj dobrý kamarát. Spoznali sme sa pred 13 rokmi a nedokážem vyjadriť, koľko dobrého Aďo priniesol do môjho života. Rovnako nedokážem vyjadriť, aké bolestivé je vidieť ho trpieť," hovorí Ondrej pre portál Donio, na ktorom rozpovedal príbeh svojho 28-ročného kamaráta. Adrián to v živote nemal vôbec ľahké.

Foto: Donio.sk

Opustil ho otec, ktorý sa s ním odmietal kontaktovať, a mama mu zomrela, keď mal iba 20 rokov. „Napriek tomu Adrián vždy rozdával svojmu okoliu šťastie a energiu. Je to človek s nákazlivým smiechom, skvelým humorom a dobrým srdcom," dodáva Ondrej s tým, že svoje šťastie Adrián napokon našiel v pomoci iným. Dlhé roky totiž pôsobil ako opatrovateľ a zdravotník nielen v zahraničí, ale aj doma na Slovensku.

Nádej, že znovu prehovorí

