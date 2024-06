S Adelou mali medzi sebou iskru, ktorá sa nepremenila. Pyco opustil šoubiznis a lásku nechal na osud

„Ty si sa narodil pod šťastnou hviezdou,“ hovorila mu ešte ako malému chlapcovi mama a on jej slovám uveril. Martin Pyco Rausch bol dlhé roky obľúbeným moderátorom a hoci mnohí fanúšikovia pred rokmi verili, že bude tvoriť pár s Adelou a moderovania sa nikdy nevzdá, život to zariadil inak. Dnes ho poznáme najmä ako autora receptov a kuchárskych kníh, na ktoré Slováci nedajú dopustiť. Jeho sny o súkromí znejú jednoducho.

Mladý vegetarián

Bol jednotkárom, ktorý sa nemusel ani učiť a mnohí si mysleli, že jeho budúcnosť bude pri zvieratách. Už v tínedžerskom veku sa totiž vzdal mäsa, pretože nedokázal pochopiť, ako niekto môže chovať domáce zvieratá len na to, aby ich potom zjedol.

„Ja si myslím, že mám traumatické zážitky z detstva, pretože zvieratká, ktorým som dával mená – králikom, sliepkam, každému jednému tvorovi, ktorý bol u babky na dvore a potom, keď som zistil, že ten už je v kastróle a tamtú strelia do hlavy, tak ja som to vypúšťal z chlieva, alebo som im chodil hovoriť: Nejedz tú kukuricu nasilu, lebo keď budeš tučná hus, tak v septembri ťa... o to im ide, budú hody,“ spomínal v relácii Zvedavá Zuza na časy, keď bol asi osemročných chlapcom.

Keď sa mal na konci základnej školy rozhodnúť, kam bude viesť jeho cesta ďalej, nenašiel pre seba lepšiu školu ako hotelová akadémia. Vďaka päťročnému štúdiu sa úspešne vyhýbal povinnej vojenskej službe. Viac ako o práci v hoteli sníval o tom, že raz bude hudobným redaktorom v rádiu. Ako dieťa z Petržalky mal totiž blízko k rakúskym hraniciam a na rádiu chytal rôzne rakúske vysielania.

Z neho moderátor nebude!

„Takí interpreti ako Madonna alebo Michael Jackson sa u nás v takom rozsahu nevyskytovali a ja som ich mal odpočúvaných práve z týchto staníc. Ako 15-ročný som sa osmelil ísť do prvého súkromného rádia a uchádzal som sa o prácu hudobného redaktora,“ spomínal Pyco v minulosti pre Aktuálne. Keď prišiel ako tínedžer klopať na dvere rádia, povedali mu, nech sa vráti, keď začne zarastať, no on sa nedal.

V rádiu najskôr prekladal správy, počítal hlasy do hitparády a nebyť Olinky Záblackej, asi by ho nikto nikdy nedonútil sadnúť si za mikrofón. Dodnes si spomína, ako sa kolega Arieli vtedy chytal za hlavu a hovoril: „Z neho moderátor nebude!“

