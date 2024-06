Nechal ju s bábätkom, jedlo servírovala na práčke. Jaro Filip sa s Ankou Šiškovou rozlúčil vo sne

V živote nemala na ružiach ustlané, napriek tomu z nej srší energia a šťastie. „Nepoznám nikoho, kto by prešiel toľkými zmenami a komu by osud uštedril toľko rán,“ hovorila otvorene Anna Šišková, herečka, ktorá na prvý pohľad vyzerá krehko, pritom prekonala to, čo málokto. Prežila náročné časy, keď ju opustil Jaro Filip a ona zostala ako 20-ročná s malým bábätkom úplne sama. V maličkej izbičke nemala ani kuchyňu a jedlo servírovala na práčke.

To by som zahrala lepšie!

Jej detstvo bola sloboda. Strávila ho Vrátnej doline, kde boli jej rodičia chatármi a kde prevádzkovali reštauráciu a ubytovanie. Vždy boli zaneprázdnení, a tak mohla malá Anička robiť, čo sa jej páčilo. „Spomínam si z detstva aj na iný pocit – cítila som, že mi mama s otcom chýbajú, veľmi som túžila byť s nimi,“ spomínala pre Hospodárske noviny Anka Šišková, ktorá sa spolu so štyrmi bratmi snažila rodičom pomáhať. Už ako sedemročná strávila celé leto v malej búdke, kde predávala zmrzlinu.

Mama z nej chcela mať učiteľku, otec zase právničku, lebo vraj bola dobre papuľnatá a nikdy sa nebála. Sen o jej skutočnej profesii sa ale zrodil v deň, keď u susedov, ktorí mali ako jediní televíziu, pozerala seriál. Keď videla, ako sa jedna z herečiek nedokázala v seriáli skutočne rozplakať, povedala si: „No tak toto by som lepšie zahrala.“ A odvtedy bola presvedčená, že raz bude herečkou.

Na prijímacích skúškach na herectvo sa nakoniec dostala medzi 13 najlepších, no aj tak ju neprijali. Nevyhovoval im jej kádrový profil. Jej brat práve v ten rok ušiel do Vatikánu študovať za kňaza, čo bola počas socializmu neprijateľné a malo to dopad na celú rodinu. Anka Šišková sa ale svojho sna nevzdala.

Dostal ju očami

Aj keď mame sľúbila, že nakoniec vyštuduje pedagogickú fakultu, po roku zo školy odišla a vyskúšala šťastie v divadle. V trnavskom divadle ako 19-ročná spoznala svoju prvú veľkú lásku, Jara Filipa, ktorý bol známym milovníkom.

