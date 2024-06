Aby mal na živobytie, roznášal jedlo. Herec Matúš Beniak sa pri svojej Anettke zachoval ako správny chlap

V Mame na prenájom hrá manipulátora Dávida, v skutočnosti je však Matúš Beniak milujúcim a obetavým partnerom. Keď sa po skončení štúdia na vysokej škole dozvedel, že bude otcom, bolo to ťažké. Musel sa prebíjať životom a zarábať si na živobytie. „Roznášal som jedlo, robil som záhradníka... Čo iné mi zostávalo,“ spomínal na náročné obdobie, keď sa musel postarať nielen o seba, ale aj o novo vznikajúcu rodinu. So svojou Anettkou to však zvládli a dnes sú z oboch šťastní rodičia malej dcérky.

Z čašníka herec

Matúš Beniak sa v detstve sa túžil stať šašom v cirkuse. Vždy chcel všade byť, všetko vidieť, vedieť a skúsiť. „Raz som bol v cirkuse v Partizánskom a bol som z toho úplne hotový. Videl som tam šašov, ktorí mali rozohratú úplne primitívnu etudu, ale všetci sa na nich smiali a zabávali. Tam som si povedal, že to by som chcel robiť a odvtedy som niekoľko rokov hovoril, že chcem byť šašo v cirkuse,“ zaspomínal si v rozhovore pre portál Baťovany.

Sprvoti sa nerozhodol pre hereckú dráhu, ale študoval za čašníka. Až ako trinásťročný v tábore spoznal kamaráta Dominika, čo ho nakoplo, aby to tiež skúsil. „Prijali ho práve vtedy na Vysokú školu múzických umení v Bratislave. Tvorili sme tam spolu rôzne scénky a obaja sme boli za každú srandu. Potom neskôr, keď tam už Dominik študoval, zaujímal som sa, ako to funguje, čo robí, veľa sme o tom rozprávali,“ uviedol Matúš, prečo sa napokon rozhodol ísť študovať herectvo.

Na snímke vľavo herec Matúš Beniak a herečka Ingrida Baginová počas divadelného predstavenia Zlomatka v Divadle Jána Palárika v Trnave. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Nepopísaný papier

Jednoduchý chlapec, ako o sebe sám hovorí, bol na prijímacích skúškach ako nepopísaný papier, keďže dovtedy nemal žiadne herecké skúsenosti. „Často mi aj počas štúdia hovorili, že mojou najväčšou výhodou je to, že som autentický. Na prijímačkách som nerozmýšľal, čo áno, čo nie, robil som, čo mi napadlo a nemal som zábrany,“ vysvetlil Matúš.

Školu končil, keď na Slovensku vrcholila pandémia koronavírusu v roku 2020. „Myslím, že každý, kto končil školu počas pandémie, mal z toho zvláštny pocit. Pre nás konkrétne to znamenalo radikálne zmeny najmä v tom, že štúdium herectva je viac praktické ako teoretické. Nemohli sme chodiť do divadla, cvičiť a ani skúšať,“ spomínal na depresívne obdobie, keď všetci čakali len na to, kedy sa všetko vráti do normálnych koľají.

Robil všetko možné

V tom čase sa navyše dozvedel, že bude otcom, čo prevrátilo jeho život naruby. Musel sa tak postarať nielen o seba, ale aj o novo vznikajúcu rodinu. „Keď som vyšiel zo školy, zistili sme, že sa nám to podarilo, že čakáme dieťa. Zo začiatku to bolo určite ťažké, jednak lockdown a tieto všetky veci, ktoré sme tu mali,“ prezradil v Teleráne.

