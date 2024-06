Doktor House mu takmer zničil rodinu. Hugh Laurie je už 35 rokov so ženou, ktorá mu prepáčila neveru

Nepovedal by som, že mi natáčanie seriálu uľahčilo manželstvo, priznala herecká hviezda.

Je cynický, má na všetko odpoveď a zdá sa, že ho nič nedokáže položiť. Seriálový Dr. House si k pacientom dovolí čokoľvek a z toho, čo si o ňom myslia ostatní ľudia, si ťažkú hlavu nerobí. Jeho inštinkt je neomylný, jeho metódy stopercentne účinné a práve to z neho robí výnimočného lekára. K životu potrebuje najmä prácu a všetko ostatné je na druhej koľaji.

Housea stvárnil britský herec Hugh Laurie, ktorý 11. júna oslavuje 65. narodeniny. Tejto postave takmer obetoval všetko, na čom mu záležalo. Kým pracoval na seriáli, od jeho rodiny ho delil celý oceán a takmer to dopadlo katastrofou.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/House/photos/a.10150089104661710/10150089104756710/

Mama ho nemala rada

James Hugh Calum Laurie sa narodil ako najmladšie zo štyroch detí do rodiny lekára a olympijského víťaza. Ako priznal v relácii Inside the Actors Studio, so svojou matkou Patrice mal veľmi komplikovaný vzťah. „Bol som pre ňu frustráciou. Nemala ma rada,“ povedal v skratke Hugh. Svojho otca ale označil za najmilšieho muža na celom svete.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/DonsAmericanSongbook/posts/pfbid02f4twtxCD2iNTCCZmXHMfn8fsM2A8iqq2ZBtGmBnqjJ5fSsaSVmnnw5UfM2jDjmqWl

Laurie vyrastal v Oxforde a v škole bol vyhláseným nezbedníkom. „Bol som skutočne hrozné dieťa. Nebol som žiaden knihomoľ, väčšinu svojho detstva som strávil fajčením a podvádzaním na testoch z francúzštiny,“ spomínal pre Daily Telegraph na mládežnícke časy. Jeho spomienky potvrdzujú aj vysvedčenia a slovné hodnotenia, na ktorých sa slová ako príšerný a nenapraviteľný vyskytovali pomerne často. Na súkromnú strednú školu v Cambridge nakoniec išiel len preto, že tam chodil jeho otec.

Láska s Emmou Thompson

Rovnako ako jeho otec, aj Hugh vynikal vo veslovaní. Trénoval osem hodín denne a bol na cesta stať sa veslárom olympijského štandardu. Ak by nedostal silnú mononukleózu, raz sa mohol stať olympijským víťazom, s veslovaním však musel skončiť. Veslá následne vymenil za divadelné javisko. V dramatickom krúžku Cambridge Footlights spoznal budúcu hereckú hviezdu Emmu Thompson, do ktorej sa bezhlavo zamiloval.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=592482587590064&set=a.537352099769780

„Nosila geniálne veci, jazdila na geniálnom bicykli, varila geniálne špagety. Je to skutočne pozoruhodný človek,“ vravel o ich pubertálnej láske. Herečka o niekoľko rokov neskôr prezradila, že Laurie ju neskôr vymenil za kolegyňu, ktorá hrala míma.

Zničil ich Hollywood

Obaja nakoniec našli šťastie pri iných ľuďoch. Laurie sa zamiloval do správkyne divadla Jo Greenovej, s ktorou strávil celý dospelý život. Ich manželstvo ale takmer zničilo účinkovanie v seriáli Dr. House, vďaka ktorému sa stal Hugh Laurie celosvetovou hviezdou.

