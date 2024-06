S drogami v istej chvíli sám prestal. David Koller sa usadil pri Anne, s ktorou musel mať trojdňovú svadbu

V piesni spieval, že dávno všetko zabalil, no pri nej sa to zmenilo.

Keď dostal zlatú kartu do jedného klubu, v zákulisí dostal toľko kokaínu, koľko len chcel. „Tak dlhé čiary ako tam som nikdy nevidel, ani v americkom filme,“ priznával David Koller v knihe o svojej búrlivej minulosti. Sex, drogy a rock'n'roll - to bol dlhoročný životný štýl speváka skupiny Lucie, ktorého život však dnes vyzerá úplne inak. Šťastie našiel až na tretíkrát pri právničke Anne, ktorú stretol v čase, keď si ani nemyslel, že sa ešte niekedy v živote ožení.

V lese ho zachránila sestra

David ako malý chlapec nútil svoju maminu, aby mu stále spievala a od otca chcel, aby vždy hral na gitare. „V jednej chvíli sme mali kapelu, takú „Koller family“, so sestrou Jiřinou a Janou a bratom Honzom. Veľmi dlho nám to nevydržalo, ja som mal pocit, že kvôli tomu, že baby stále randili,“ smial sa v knihe Who the f*ck is David Koller?

Spevák pochádza z piatich detí, má dvoch bratov a dve sestry, pritom jedna z nich mu ako šesťročnému vraj zachránila život. „Predstavte si, že v lese stretnete nejakého starého pána, ktorý vás začne za ruku ťahať preč, nech idete k nemu domov, že vám niečo ukáže... Bol to starší pán od nás z dediny, my sme ho so segrou poznali,“ spomínal pre Lifee.cz David Koller, ku ktorému v tej chvíli priskočila sestra a odtiahla ho preč.

Sex, drogy a rock'n'roll

Čas radšej potom trávil pri hudobných nástrojoch, hral na bubny aj na gitaru a ako 13-ročný si založil prvú kapelu. Od pondelka do piatku hrali pesničku Smoke on the Water, pred nikým iným nevystupovali a na kapelu sa skôr len hrali. Sex, drogy a rock'n'roll prišli do jeho života až neskôr.

„Trávu som prvýkrát fajčil, až keď som sa dal dohromady so svojou druhou kapelou, a to som mal osemnásť,“ spomínal David Koller, ktorý sa preslávil najmä ako líder rockovej skupiny Lucie, ktorá vznikla v roku 1985. Deväťdesiate roky boli podľa Kollera poriadne divoké a týkalo sa to nielen drog, ale aj žien.

Kokaínová pasca

