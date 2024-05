Tajomná dračia škola. Nová fantasy séria, ktorá vás nadchne!

Prvý diel úspešnej fantasy série pre deti, ktorej nechýba humor a napätie. Vydajte sa na dobrodružnú výpravu na legendárny ostrov Sedem ohňov a odhaľte tajomstvo dračích jazdcov.

Chýrny ostrov Sedem ohňov neexistuje. Ani tajomný Oblačný hrad neexistuje. A už vôbec neexistujú draky. Henry bol o tom vždy presvedčený. Zmení sa to vo chvíli, keď sa nečakane ocitne medzi vyvolenými, ktorí sa majú stať dračími jazdcami. Skôr než sa stihne spamätať, sedí v hydropláne a smeruje na ostrov opradený legendami.

Foto: Ikar

Na svoj veľký údiv zistí, že všetko, čo o ňom počul, je pravda. Naozaj na ňom žijú draky! Obrovské, dosť hrôzostrašné draky. A Henry sa má na jednom z nich naučiť jazdiť.

Starý drak, ktorý sa donedávna volal Hromové srdce, spod dopoly privretých očí pozoroval skupinku prišelcov. Hneď mu bolo jasné, ktorý z trpaslíkov si ho vyberie. Samozrejme, chudý drobec bol jeden z prvých, ktorý sa odvážil vykročiť na Dračie pole, aby si ho vyvolil. Prepánajána! To chlapčisko mu už teraz liezlo na nervy.

Foto: Ikar

Na svoju veľkú smolu sa musí popasovať s mimoriadne mrzutým exemplárom, ktorý s ním tvrdohlavo odmieta komunikovať. Popri náročnom štúdiu neobyčajných predmetov tak Henry musí prísť na to, ako má so svojím drakom nadviazať spojenie. Aby si získal jeho priazeň, musí rozlúštiť záhadu jediného slova, ktoré z neho dostal. Ak sa mu to nepodarí a neobstojí v troch náročných skúškach ohňom, bude musieť dračiu školu opustiť.

Foto: Ikar

Čas Henryho pobytu na ostrove Sedem ohňov sa nebezpečne kráti.

Tajomná dračia škola je napínavý fantasy príbeh, ktorý má na Amazone vyše 2600 recenzií a neuveriteľných 4,7 hviezdičky z piatich. A dobrá správa – tento rok vyjdú ešte ďalšie dva diely, tak si pripravte v domácej knižnici poličku.

Foto: Ikar

Kniha má aj krásne obálky a ilustrácie, ktorých autorom je Pascal Nöldner. „Keď ma z vydavateľstva oslovili, či by som nechcel knižku ilustrovať, samozrejme, nesmierne som sa tomu potešil, lebo draky boli odjakživa moje obľúbené rozprávkové bytosti,“ prezradil nám Pascal.

Foto: Ikar

Ako dieťa o drakoch zbieral, čo sa len dalo – tričká, plagáty –, pozeral filmy, čítal knihy, takže možnosť ilustrovať vlastný dračí príbeh ho, prirodzene, nadchla. „Najradšej som kreslil akčné, dynamické scény, scény, kde draky chrlia oheň, a dračie bitky – tie ma mimoriadne bavili. Som veľmi rád, že Tajomná dračia škola vychádza aj na Slovensku. Pri čítaní vám želám veľa zábavy,“ odkazuje sympatický ilustrátor.

Milan Buno, knižný publicista