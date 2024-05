Smial sa, že nemá priateľku, ale korytnačku. Slavo Jurko našiel šťastie až pri Ivane, ktorá ho dlho odmietala

„Priateľku nemám, ale mám korytnačku... žerie mi menej nervov,“ smial sa Slavo Jurko, keď sa ho kedysi fanúšička spýtala, či je vo vzťahu. Známy športový moderátor a komentátor roky pôsobil ako slobodný a starý mládenec a po jeho boku sa neobjavovala žiadna žena. Všetko sa zmenilo, keď jedného dňa vstúpila do jeho života blondínka Ivana. Okamžite ho zaujala, no nebolo to obojstranné. Moderátor musel dobýjať jej srdce dlhých šesť mesiacov, no jeho vytrvalosť sa mu vyplatila. Dnes sú z oboch zaľúbencov trojnásobní rodičia.

Výnimočná súčasť jeho života

Rodák z Prešova sa narodil 13. mája 1978 a komentovanie ho vraj fascinovalo už odmalička. „Odmala som chcel byť komentátor futbalu... moderovanie od toho nie je ďaleko, proste to prišlo a zhltlo ma to,“ spomínal na svoje mediálne začiatky v rozhovore pre portál Topky.

Moderátor s uhrančivým pohľadom a nezameniteľným úsmevom začínal svoju kariéru ako rozhlasový moderátor. „Rádio je výnimočná súčasť môjho života. Začal som v rádiu Ragtime a Slovenskom rozhlase, neskôr som rozbiehal športové vysielanie lokálneho rádia Východ, ale najviac mi dalo osem rokov vo Fun rádiu a štyri z nich v rannej šou Kokoriko po boku Miňa Urbaníka. V roku 2009 som moderoval ešte rannú šou rádia Okey,“ píše o sebe na svojej stránke slavojurko.sk.

Jedno s druhým sa dobre dopĺňajú

Neskôr pracoval pre všetky veľké slovenské televízie v rôznych projektoch a dnes má za sebou odmoderovaných viac ako 1 200 podujatí rôzneho druhu. V súčasnosti patrí medzi najpopulárnejších a najžiadanejších moderátorov na Slovensku.

Sám však tvrdí, že komentovanie aj moderovanie sú síce jeho srdcu blízke, ale každé vraj inak. „Futbal milujem a moderovanie je škola improvizácie a pohotovosti... jedno s druhým sa dobre dopĺňajú,“ prezradil o svojej profesii.

Prvý vážny vzťah prišiel neskôr

Napriek tomu, že sa Slavovi po pracovnej stránke darilo, dlho sa po jeho boku neobjavovala žiadna žena, s ktorou by udržiaval romantický vzťah.

