Dve udalosti ho donútili, aby bol v živote niekým. Roberta Fica najviac zasiahla náhla smrť otca

Odmalička si plnil svoje povinnosti. Pre spolužiakov bol síce šplhúňom, no pre učiteľov bol vysnívaným žiakom a pre rodičov synom na jednotku. Robert Fico už od detstva vedel, že v živote musí dosiahnuť niečo veľké a že bude niekým. Na ceste za takmer neobmedzenou pomocou ho ovplyvnili najmä dve životné udalosti.

Robert Fico v dokumente Expremiéri. Foto: Reprofoto YouTube - MPhilms

Syn na jednotku

„Náš Robino.“ Obyvatelia obce Hrušovany dodnes Robertovi Ficovi nepovedia inak. Štvornásobný premiér tu strávil detstvo. „Narodil sa v Topoľčanoch ako druhý syn v rodine Ľudovíta Fica, robotníka na vysokozdvižnom vozíku, a matky Emílie Ficovej, ktorá pracovala ako predavačka obuvi,“ píše o ňom web obce. Fico má staršieho brata Ladislava a o 14 rokov mladšiu sestru Luciu, o ktorú sa podľa mamy Emílie staral ako o vlastnú dcéru.

„Staral sa o ňu ako otec. Dokonca ju v kočíku bral do gymnázia. Ktorý chlapec by to robil? Robko bol, je a bude synom na jednotku s hviezdičkou,“ chválila ho v rozhovore pre Život mama. Ficovci do jeho šiestich rokov žili v Hrušovanoch, no aj keď sa presťahovali do topoľčianskeho bytu, letné prázdniny Robert Fico vždy trávil u starých rodičoch na dedine.

Tam podľa vlastných slov prežil šťastné detstvo. „Prežil som ho bez televízora, internetu a mobilného telefónu. A keď sa niekedy rozprávam so svojim synom, mi nerozumie. Vyrastal som na dedine ako chalan, ktorý mal kopu kamarátov,“ spomínal Robert Fico v časoch, keď kandidoval na prezidenta.

Jednotkár, ktorý plnil rozkazy

Jeho kamaráti, spolužiaci aj učitelia si naňho vôbec nespomínajú ako na neposedného chlapca, ale skôr na toho mimoriadne snaživého. „Snažil sa, učil sa a plnil príkazy. Bol veľmi usilovný. Matematika a slovenský jazyk mu išli, mal samé jednotky,“ hovorila pre Hospodárske noviny učiteľka Jozefína Mizeráková, podľa ktorej nikdy nevynikal v recitovaní. Nemal rád výtvarnú ani hudobnú výchovu. Bol podľa nej čistým jednotkárom, dieťaťom, ktoré si želal každý učiteľ.

„Veľmi zapadal medzi deti, nevyhýbal sa kolektívu, ani sa nesnažil na seba nejako upozorňovať,“ spomínala učiteľka, podľa ktorej mal Fico predpoklady na úspešnú kariéru už v detstve. Ako uviedol šéfredaktor Aktualít Peter Bárdy vo svojej knihe Fico:Posadnutý mocou, premiéra na ceste za takmer neobmedzenou pomocou ovplyvnili najmä dve životné udalosti.

Najkrajšie dievčatá mali lotri

Článok pokračuje na ďalšej strane: