Mladí by našli dôvod, prečo ostať na Ponitrí. Zachraňujú starú fabriku, ktorú Baťa postavil na zelenej lúke

Kedysi dávala prácu tisíckam ľudí, no jej slávne dni odvial čas. Reč je o krásnej funkcionalistickej továrenskej budove v Partizánskom, ktorú chce skupina nadšencov zachrániť a dať jej nový, dôležitý účel. Továrnik Baťa ju kedysi dal postaviť na zelenej lúke, aby sa stala súčasťou jeho dokonalého mesta. Dnes by stará fabrika mohla dať dôvod mladým ľuďom, aby odtiaľto neodchádzali.

Mesto budúcnosti

Písal sa rok 1938, keď na poliach a močiaroch vyrástlo mesto, ktoré sa riadilo heslom – „pracovať kolektívne, bývať individuálne.“ Baťovany, ako sa mesto pôvodne nazývalo, boli utópiou, ktorá naozaj fungovala. Ponúkalo nadštandardné bývanie, vysoký plat, ale i oddych, čo z neho robilo mesto budúcnosti, jediné s týmito ambíciami na Slovensku.

„Takto pred sto rokmi mesto Partizánske ešte neexistovalo. Doslova na zelenej lúke ho založila československá firma Baťa ako jediné ideálne priemyselné mesto na Slovensku a zanechala v ňom stopu výnimočnej architektúry a urbanizmu," vysvetľujú členovia Občianskeho združenia Fabrika umenia, ktorých príbeh niekdajších Baťovian zaujal natoľko, že sa fabrike rozhodli vdýchnuť život.

Budova s číslom 61

V jednej z najstarších baťovských továrenských budov - v budove s popisným číslom 61, by tak už čoskoro mohlo vzniknúť kultúrno-komunitné centrum. „Vznik takéhoto centra by priniesol mnoho možností pre mladých ľudí, ktorí aktuálne bojujú s motiváciou zostať alebo vrátiť sa do rodného mesta. Fabrika dlhé roky živila rodiny v celom regióne, je načase zachrániť ju a vrátiť do nej život. Potenciál a historická hodnota tohto miesta je aj po rokoch veľmi veľká," pokračujú.

Občianske združenie Fabrika umenia podpísalo rezervačnú zmluvu na kúpu tejto budovy a chce ju za pomoci donorov a grantov zrekonštruovať a pretvoriť na kultúrno-komunitné centrum. „V budove už prebehlo viacero architektonických štúdií, realizovaných ateliérom 2021. Viac ako 8 000 m2 má v budúcnosti slúžiť ako coworking, ateliéry, kancelárie, workshopové a komunitné priestory," opisujú predstavy o budúcnosti tohto miesta.

Fabrika umenia je kultúrno-komunitná platforma, ktorá v Partizánskom rozvíja umenie a kultúru. V projektoch hľadá fúziu medzi kvalitnou umeleckou produkciou a oslovovaním komunity s dôrazom na jej budovanie a rast. Pre Fabriku umenia je dôležité prinášanie nových kultúrnych formátov, rovnako ako aj budovanie povedomia o hodnotách architektúry mesta. Organizuje kultúrne podujatia pre verejnosť, pamiatkové sprevádzania, diskusie, vytvorila sprievodcu po architektúre v tlačenej aj webovej podobe, je inciátorom turisticko-informačnej kancelárie Baťa point. Poslaním Fabriky umenia je budovať kultúrno-komunitný priestor v Partizánskom, ktorý podnieti a prispeje k rastu kultúry, mesta, regiónu, ale hlavne človeka ako takého.

Bez pomoci to nepôjde

