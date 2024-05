Mala byť detskou hviezdou namiesto Rolincovej. Jana Daňová po rodinnej tragédii žije pre syna Števka

„Bratova smrť je zatiaľ pre mňa najväčšia životná rana,“ skonštatovala smutne ešte pred pár rokmi muzikálová herečka a hlasová pedagogička Jana Daňová v rozhovore pre týždenník Šarm. Spomínala na tragickú autonehodu, pri ktorej prišiel Peťo o život. S milovaným bratom mala veľmi blízky vzťah a jeho smrť ju zdrvila. V najťažších životných chvíľach však pri nej stál bubeník Štefan Bugala, herečkina jediná životná láska, ktorú stretla ešte ako tínedžerka.

Ako manželom im to síce spolu nevyšlo a ich cesty sa rozišli, no vďaka osudovej láske majú syna Števka, ktorému sa Jana venuje najviac, ako vládze, a žije len pre neho.

Foto: Facebook, jana.danova.758

Začínala s Darinkou

Rodáčka z Ilavy v detstve spievala v kostolnom spevokole a sľubne rozbehnutú spevácku kariéru mala už ako pätnásťročná, keď naspievala pesničku Aj jedenástky majú svoje lásky. V tom čase začínala po boku Darinky Rolincovej a mnohí si po jej odchode do Prahy mysleli, že sa tou veľkou detskou hviezdou stane práve Jana.

Podľa herečky ňou však bola vždy Darina. „Ja by som takú veľkú medializáciu asi nezniesla. Už vtedy mi to nebolo príjemné, a to ešte neexistoval bulvár. Nehovorím, že som introvert, mám rada svoju prácu, ale keď si odrobím, chcem mať súkromie,“ vysvetlila umelkyňa s tým, že sa nevie predávať na každom kroku.

Hudba ju sprevádza celým životom

Po maturite odišla do Bratislavy, aby tam v roku 1998 vyštudovala na Univerzite Komenského Pedagogickú fakultu. Televízni diváci si ju pamätajú vďaka jej účinkovaniu v obľúbenej šou Tvoja tvár znie povedome, kde ako hlasová pedagogička pomáhala súťažiacim so speváckou prípravou.

Divadelní nadšenci ju zasa mohli neraz vidieť na doskách, ktoré znamenajú svet. Účinkovala totiž v mnohých muzikáloch. Hudba ju sprevádza a ovplyvňuje celý po život a priniesla jej do života aj osudovú lásku.

On mal 17, ona 19

Keď sa po prvýkrát stretli, boli len tínedžeri. On mal 17 a ona 19 rokov. Známy hudobník a bubeník Štefan Bugala bol podľa Jany jej prvou ozajstnou láskou. Chodiť s ním začala dva roky po ich zoznámení.

