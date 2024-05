Myslela si, že bude tancovať s namysleným hercom. Jakub a Eliška si vytvorili puto a prekonali aj klebety

„Najprv som si myslela, že keď príde nejaký herec, čakáte, že bude namyslený,“ priznala tanečníčka Eliška Lenčešová o momente, keď sa dozvedela, že jej tanečným partnerom v Let's Dance bude Jakub Jablonský. Po mesiacoch tvrdých tréningoch Eliška rýchlo zistila, že Jakub nie je namyslený a vytvorili si medzi sebou silné priateľské puto, vďaka ktorému prekonali aj klebety.

Prehnane šťastný

„Jakub je slnko. On je prehnane, prehnane šťastný. Takto príde a je tak celý čas. Ale zistila som, že mu nestačím. Ja som si pripravila na hodinu nejakú tému a on to zvládol za 10 minút. Keď už naozaj nevládzem, tak poviem Jakubovi, že som hladná a to je moja jediná šanca na oddych,“ povedala v dokrútkach Eliška, ktorá sa tancovania so známym hercom bála, no nakoniec priznala, že to, že ich tvorcovia šou dali dohromady, bolo to najlepšie, čo sa im mohlo stať.

„Eliška je veľmi vtipná, je strašne cieľavedomá a dobrosrdečná,“ povedal o svojej tanečnej partnerke Jakub Jablonský, ktorý tvrdo trénoval, aby Elišku nezahanbil a aby mohla ukázať to najlepšie, čo v nej je. „On mi stále hovorí, že ja som tu tá hviezda, čo je extrém. Ja sa tak aj cítim niekedy pri ňom,“ priznala tanečníčka, ktorá po každom tanci s Jakubom neskrývala hrdosť. Vysoké hodnotenia a to, že sa dostali až do finále, je podľa nej výsledkom tvrdej práce.

Klebety o vzťahu

„Ja som bola veľmi hrdá na Jakuba. To, čo vidíte, je výsledok driny a on naozaj veľmi na sebe maká,“ povedala Eliška, ktorá v Jakubovi našla nielen skvelého tanečného partnera, ale aj dobrého priateľa. Keď ľudia začali špekulovať, že medzi nimi musí byť niečo viac, dvojica priznala, že je to úplne inak, ako sa mnohí domnievajú.

