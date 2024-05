Verí, že krása nemá dátum spotreby. Prvýkrát v histórii sa Miss Universe stala 60-ročná žena

„Som nadšená a poctená. Chcem všetkým ženám odkázať, že krása nemá vek a že môžeme prekonávať bariéry. Chcela som ukázať, že ženská sila nemá medze,“ vyhlásila Alejandra Rodríguezová, ktorá v konkurencii mladších dievčat prepísala históriu súťaže Miss Universe. Málokto by to tipoval, no súťaž krásy v Buenos Aires vyhrala 60-ročná novinárka a právnička.

Nejde len o fyzickú krásu

Organizátori Miss Universe ešte v septembri 2023 oznámili, že v súťaži krásy viac nebude vekový limit. Dlhé desaťročia sa mohli do súťaže prihlásiť iba ženy od 18 do 28 rokov, no teraz v boji o korunu krásy nie sú žiadne limity.

Svoju šancu využila aj 60-ročná právnička a novinárka Alejandra Rodríguezová z argentínskej La Plata, ktorá sa stala Miss Universe Buenos Aires. Postúpila do celoštátneho kola Miss Universe Argentina, odkiaľ vedie cesta aj na celosvetovú súťaž Miss Universe.

V súťaži prelomila stereotypy o tom, že krása patrí iba mladým ženám a verí, že aj jej víťazstvo pomôže k tomu, aby sa zmenil pohľad spoločnosti na starnutie a vek žien. „Ženy nemajú len fyzickú krásu, ale aj ďalšiu sadu hodnôt,“ povedala novinárom Alejandra, ktorá je nadšená, že môže reprezentovať v súťaži krásy ženy vo vyššom veku.

Tajomstvo jej vzhľadu

