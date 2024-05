Keď sa jej narodil hendikepovaný Adam, považovala to za trest. Markizáčke Andy Timkovej syn zmenil život

„Keby sa mňa niekto opýtal, či by som dnes chcela mať Adama znova za rovnakých okolností, moja odpoveď je – áno. Lebo Adam je zrkadlo,“ napísala vo svojej úprimnej spovedi Andrea Timková alebo Andy, ako všetci familiárne nazývali moderátorku, ktorá strávila v relácii Teleráno dlhých 10 rokov. Viac ako za moderovanie ju ale mnohí ľudia obdivujú za to, že vychovala syna Adama, ktorý sa narodil s detskou mozgovou obrnou. Z hendikepovaného syna vďaka nej vyrástol takmer samostatný muž, ich cesta však bola dlhá. Ako Andy priznala, na začiatku sa sama seba pýtala, čo zlé v živote spravila, že sa jej narodilo choré dieťa.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3411884412176455&set=pb.100000647895088.-2207520000.&type=3

Narodenie hendikepovaného syna brala ako trest

Chcela byť predavačkou zeleniny, dlho túžila byť vodičkou električky, ale nakoniec sa rozhodla pre herectvo. Keď stretla svoju prvú študentskú lásku, z ktorej sa nakoniec vykľulo aj prvé manželstvo, nad herectvom zvíťazila túžba po materstve.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=4747927445335974&set=pcb.3427121050901393

„Veľmi som chcela mať deti. Mohla som počkať, ale v mladosti si človek chce plniť svoje sny a rady rodičov mu pripadajú smiešne,“ hovorila v minulosti pre Pravdu Andy Timková, ktorá ako študentka herectva na VŠMU spolu s vysokoškolskými skriptami nosila pod srdcom bábätko. Ako tretiačka priviedla na svet vysnívaného syna Adama, ktorý jej zmenil život viac, ako predpokladala.

Andy mala len 23 rokov, keď jej lekári oznámili, že jej syn má pravdepodobne detskú mozgovú obrnu. Bývalá moderátorka sa s tým podľa jej slov nevedela zmieriť dlhé roky a vyčítala si aj to, že syn nechodí. „Brala som to ako trest. Pýtala som sa, čo som urobila v minulom živote, keď sa mi narodilo také dieťa,“ hovorila pre Korzár otvorene. Všetko to začalo, keď mal Adamko rok a dva mesiace a tlačil pred sebou buginu.

Chodil po špičkách

Článok pokračuje na ďalšej strane: