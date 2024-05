Lacné, jednoduché, skvelé. Bryndzové šúľky od tety Palušky sa stali legendárnymi, takto ich pripravíte

Vždy v sebe niesla kus minulosti, množstvo tradícií, nevyčerpateľný optimizmus a množstvo vedomostí. Zuzana Gajdošová, alebo tiež teta Paluška z Východnej sa zapísala do sŕdc mnohých Slovákov a Sloveniek. Niekoľko rokov pracovala ako kuchárka na chate Borovica na Štrbskom plese. Popritom jej srdce stále túžilo po speve a tanci.

Všetci ich milujú

Varenie išlo tete Paluške vždy od ruky. „Keď sme varili, tak sme si vždy spievali. Ale to sa vlastne netýka len varenia. Už skoro ráno, keď vstali ľudia na dolnom konci, tak začali spievať,“ povedala kedysi pre Varechu. Svoje legendárne šúľky pripravovala vždy s jednou ingredienciou navyše. Niekoľkokrát do týždňa ich šúľala, pretože jej vnúčatá a pravnúčatá si ich veľmi obľúbili.

„Ľudia to zbožňujú, ale nevedia si to uvariť. Myslia si, že tam dávme ktoviečo. A tam nejde nič zvláštne - len múka, voda a soľ,“ prezradila s úsmevom ďalej. Šúľky sa zvykli pripravovať na Štedrý večer, no okrem toho aj v bežné dni. Ženy vstávali už o tretej ráno a pustili sa do varenia, aby boli šúľky teplé aj počas práce na poli. Tajomstvo rýchlej pochúťky odhalila teta Paluška v skvelom recepte.

Šúľky s bryndzou od tety Palušky:

