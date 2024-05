S dcérkou žil vyše roka v stane na ulici. Pokorný otec Štefan môže dostať novú šancu, ale potrebuje pomoc

So štvorročnou dcérkou žili v stane za žilinským nákupným centrom Európa a každý ich obchádzal. Invalid a otec Štefan Eremiáš vyše roka pral a varil vonku, svoju dcérku Sašku umýval na verejných záchodoch a vodu si chodil naberať do reštaurácie. Ťažko skúšanej rodine teraz pomáhajú mnohí dobrí ľudia, pretože vedia, že Štefan má šancu na nový život. Potrebuje však každú pomocnú ruku.

Pán Štefan s Marcelou Vöröšovovou, zakladateľkou skupiny Ľudia ľuďom, Pomoc v núdzi – Žilina a okolie

Deti jedli suché cestoviny

Ako spomínal Štefan pre Nový Čas, život sa s ním nikdy nemaznal. Svoju mamu videl iba raz, otca len z fotiek a keď ako 18-ročný odišiel z detského domova, ihneď skončil na ulici. Štefan sa narodil s mozgovou obrnou, mal postihnutú ľavú stranu telu, od detstva trpel veľkými bolesťami, kríval, ale nikdy sa nevzdal. Ako vyučený poľnohospodár si našiel prácu, bývanie a nakoniec aj partnerku, s ktorou mal tri deti. Všetko sa začalo zhoršovať pred piatimi rokmi, keď život v osade začal ničiť ich rodinu.

Kým on zháňal peniaze, deti podľa jeho slov nechodili do školy a jeho žena všetky zarobené peniaze minula aj za jediný deň. „Deti mi jedli len suché cestoviny, občas párky a konzervy. Niekedy ani nemali dať čo do úst,“ hovoril otvorene pre My Žilina Štefan a priznal, že život v osade ho poznačil. Posledná kvapka trpezlivosti pretiekla, keď partnerkina rodina fyzicky napadla nielen jeho, ale aj jeho najmladšiu dcéru Sašku. Po poslednom incidente s bitkou z miesta definitívne odišli, aj keď Štefan netušil, kam pôjdu. „Ako by som ju tam mohol nechať, keď ju bili, týrali? Nebolo nikoho, u koho by sme sklonili hlavu čo i len na pár dní,“ hovoril pre Nový Čas.

Život v stane za nákupným centrom

Invalid, ktorému k tomu všetkému ešte aj diagnostikovali epilepsiu, si rozložil stan v širšom centre Žiliny za obchodným centrom Európa, kde si ho vyše roka nikto nevšimol. Na charitu chodil prosiť o chlieb a teplú polievku, pral a varil vonku a svoju vtedy štvorročnú dcérku umýval na verejných toaletách. Trápenie ukončil sám, keď sa jedného dňa rozhodol dcérku so slzami v očiach odovzdať sociálnym pracovníčkam, ktoré ju umiestnili do detského domova.

Článok pokračuje na ďalšej strane: