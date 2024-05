VIDEO: Tréner Ramsay baví ľudí svojou slovenčinou. Jednu vec v našom jazyku nikdy nepochopil

„Čo to, preboha, robím?“ pýtal sa sám seba, keď bol nad Atlantikom na ceste do krajiny, v ktorej nikdy nebol. Nevedel jazyk a pomaly ani netušil, kde ide. Kanadský tréner Craig Ramsay neveril, že u nás zostane tak dlho, nakoniec tento rok so slovenskou reprezentáciou absolvuje už šiesty svetový šampionát. Za ten čas sa naučil iba zopár slovenský fráz a v najnovšom vtipnom videu vysvetlil, prečo mu slovenčina nikdy nešla.

„Ako sa máš, výborne, skvelé,“ to je niekoľko fráz, ktoré vie Craig Ramsay povedať po slovensky, hoci keď k nám prišiel, niekoľko mesiacov mal lekcie slovenčiny.

Keď ale vypukol koronavírus, aj to málo, čo vedel, zabudol. Práve to, že sa nenaučil dobre po slovensky a nevenoval učeniu viac času, ľutuje najviac. Pozrite sa, čo v humornom videu povedal o našom jazyku, čo mu príde najťažšie, ktorú vec nikdy nepochopil a či sa naučil nejaké nadávky.