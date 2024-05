Jej dcéra mala 300 záchvatov mesačne a nik im nevedel pomôcť. Mama sa stala doktorkou a sama našla liek

Keď mala Savannah dva roky, zdalo sa, že sa dusí. Rodičia v panike zavolali sanitku a záchranári im vysvetlili, že ich dcéra práve dostala záchvat. „Aký záchvat?“ pýtala sa Tracy Dixon Salazarová so svojím manželom. Až neskôr sa dozvedeli, že Savannah má epilepsiu a záchvaty začala mať denne – raz napočítali, že ich mala až 300-krát mesačne. Jej mama bola odhodlaná zistiť, prečo jej dovtedy zdravá dcérka musela prekonávať také časté a intenzívne záchvaty. Tracy sa nielenže prihlásila na vysokú školu a vyštudovala doktorát, ale nakoniec sa jej podarilo nájsť pre dcérku účinnú liečbu.

40-tisíc záchvatov za život

Rodine zo San Diega lekári dlho nevedeli povedať, akú diagnózu má ich dcéra. „To, že má epilepsiu, sme zistili, až keď sme si prečítali jednu jej zdravotnú kartu. Nikto nám to dovtedy nepovedal,“ spomínala pre Today Tracy Dixon Salazarová, ktorý zobrala veci do vlastných rúk, keď sa stav jej dcéry začal zhoršovať. U Savannah sa totiž vyvinul Lennox-Gastautov syndróm (LGS), stav, ktorý zahŕňa časté epileptické záchvaty a oneskorenie vo vývoji.

V 90. rokoch im lekári hovorili, že s epilepsiou môže človek žiť plnohodnotný život, no u nich doma sa dialo niečo úplne iné. „Savannah sa prestala vyvíjať. Museli sme ju niekoľkokrát resuscitovať. Celý čas bola v nemocnici,“ priznala mama. Odhaduje, že jej dcéra mala počas života už 40-tisíc záchvatov a každý z nich spôsoboval zmeny na jej mozgu a jej nenávratný úpadok. Savannah sa nenaučila chodiť, používať toaletu, čítať ani písať. Tracy rýchlo zistila, že sa musí sama stať expertkou na zdravie svojej dcéry.

Doktorka neurobiológie

„Kto je viac motivovaný to pochopiť ako ľudia, ktorých sa to priamo dotýka? Navyše, ak sa to týka tej najcennejšej veci vo vašom živote, vášho dieťaťa,“ priznala Tracy, ktorá sa jedného dňa rozhodla prihlásiť na vysokú školu.

