Kedysi sa hádali, ktoré z maminých pirohov si dajú skôr. Jana Majeská má na ne skvelý rodinný recept

Aj keď pôvodne chcela byť slovenčinárkou, napokon sa rozhodla pre herectvo. Aktuálne sa Jana Majeská do povedomia Slovákov a Sloveniek dostala najmä vďaka pôsobeniu v seriáli Dunaj, k vašim službám ako Helga Klausová, ktorú jej seriálový manžel Wlater volá Schatzi. Bez jednej veci by však skvelý výkon v známej sérii nemohla podávať.

Keď je hladná, je nervózna

„Dobré jedlo naozaj milujem. Rada jem, a keď som hladná, som nervózna a nevľúdna. Už keď som bola malá, mamka mi hovorila: Pokoj, najprv sa najedz. A mala pravdu, naozaj to u mňa funguje,“ povedala pre Plusku. Nemá rada komplikované recepty a radšej pri varení šetrí čas. „Rada ochutnávam, rada sa dobre najem,“ priznala pre Zoznam.

Z detstva si s radosťou spomína na jednu maminu pochúťku - domáce pirohy „Plnili sme ich zemiakmi alebo lekvárom a bohato preliali maslom,“ uviedla pre Plusku. Dokonca sa vždy o tom, do ktorého z pirohov sa pustia skôr, vždy strhla hádka. „Vždy sme hádali, ktorý piroh prehryzneme skôr. Sladký lekvárový, alebo plnený zemiakmi naslano? So svojimi dcérami som pirohy ešte nerobila, takže nás to určite čaká najbližší víkend,“ prezradila.

Pirohy Jany Majeskej:

