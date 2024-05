Po kauze s eskortom sa mu zrútil svet. Martin Hofmann bol búrlivákom, ktorý znežnel vďaka Natálii

„Viem hovoriť pravdu, väčšinu vecí viem hovoriť veľmi priamo. A tam, kde si myslím, že by to mohlo spôsobiť viac škody ako úžitku, hovorím polopravdu,“ smeje sa obľúbený český herec Martin Hofmann, ktorý bol v minulosti poriadnym rebelom. Dlhé roky tvoril pár s jednou z najkrajších českých herečiek a všetkých prekvapilo, keď ich vzťah skončil veľkou kauzou. Aj keď si mnohí mysleli, že herec bude búrlivákom navždy, dnes je spokojným manželom a hrdým otcom. Šťastie našiel pri žene, ktorú si zobral tajne.

Mama – letiaca slovenská sekera

Martin Hofmann sa k herectvu dostal úplnou náhodou. Napriek tomu, že mal od detstva obrovský talent, jeho mamička mala o jeho budúcnosti jasno. Od nej dostával direktívne príkazy, pri ktorých neexistovalo žiadne ale.

„Narodila sa v Trenčíne. Ja tomu hovorím – letiaca slovenská sekera,“ smial sa v rozhovore pre iDNES Martin. Mamička mala víziu, že jej syn bude doktorom a okrem toho si priala, aby sa venoval hudbe. Preto celé detstvo trávil v hudobnej škole, kde sa učil veci, ktoré ho absolútne nebavili. Martina bavil skôr šport, ale aj vtedy zasiahla jeho mama, ktorej sa zdalo, že šport nie je preňho to pravé.

Musel zostať pri akordeóne a práve pri štúdiu hry sa stala náhoda, ktorá mu zmenila život. Pri čakaní na hodinu ho učiteľka zobrala do hereckej triedy, aby nerobil neplechu a práve tam v ňom vedúca krúžku spoznala herecký talent. On sám tam vtedy zistil, že herectvo je oveľa lepšie ako hra na akordeón. Jeho mamička ale stále trvala na tom, že jej syn bude uznávaným doktorom. „Je možné, že keby zvolila sofistikovanejší prístup, možno by som nad tým začal uvažovať,“ priznal po rokoch.

Problematický rebel

Rodičom sa vzoprel ako 16-ročný, smial sa, že musel trochu narásť, aby sa ubránil. Namiesto plánovanej medicíny sa prihlásil na pražskú DAMU, kde ho na herectvo zobrali na prvýkrát. Keď sa ho prijímacia komisia pýtala, prečo sa chce stať hercom, všetci odpadli. „Vždy sa mi páčili herečky,“ povedal bezprostredne Martin Hofmann, ktorý sa po odchode z domu stal rebelom.

