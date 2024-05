Dlhé vlasy by ste hľadali márne. Superstaristu Mira Šmajdu nespoznáte, aj keď hudbu miluje stále rovnako

Dostal sa do finále, dokonca skončil druhý. V dravej súťaži Česko Slovenská SuperStar v roku 2009 bol jedným z favoritov Miro Šmajda. Srdcia fanúšičiek si vtedy získal najmä dlhými blond vlasmi a sympatickým širokým úsmevom. Tesne po ukončení vysielania povedal: „Ja som veľmi nemal čo stratiť, takže to druhé miesto je pre mňa prvým,“ píšu Aktuality.

Začal so záhradkou

Namiesto balíka peňazí si odniesol gitaru, z ktorej sa veľmi potešil. SuperStar naštartovala jeho ďalšiu kariéru, vydal niekoľko piesní, album a neskôr sa stal súčasťou skupiny Rosemaid. V televízii sa neobjavil poslednýkrát v roku 2009, zúčastnil sa aj tanečnej súťaže Let's Dance. So svojimi piesňami vystúpil na rôznych festivaloch, v roku 2012 reprezentoval Slovensko na Eurovízii.

Následne založil rokovú skupinu Terrapie, s ktorou pôsobí dodnes. Jeho zanietenie do hudby sa v priebehu rokov síce nemenilo, no on sám sa zmenil na nepoznanie. Dokonca začal popri koncertoch pestovať zeleninu. Vo videu zároveň vyzýva ostatných, aby sa tiež do pestovania pustili. Taktiež uvádza, že by bol ochotný natočiť aj videonávod, ako na to.

Vlasov sa zbavil

