Z problémového lajdáčika je poctivec. Libor Hudáček pri Stanke a deťoch pochopil, že nie je najdôležitejší

Je zdravo drzý, z ničoho si nerobí ťažkú hlavu a kým jedni ho za to kritizujú, pre druhých je národným hrdinom. Nečakaným lídrom Slovákov na svetovom šampionáte v Ostrave sa stal Libor Hudáček, hokejista, ktorý bol pre mnohých kedysi lajdáčikom. V kariére ho zmenila nielen víťazná mentalita jedného klubu, ale aj jeho rodina - manželka Stanka a ich dve deti.

Kovové bránky do pivnice

Hudáčkovcov býva v Harichovciach medzi Spišskou Novou Vsou a Levočou veľa, no len jedna rodina má dom plný medailí. Hoci bol Rudolf Hudáček bývalým hokejistom, keď sa mu narodili traja synovia, Kamil, Julo a Libor, do hokeja ich nenútil. Smial sa, že chcel, aby boli muzikanti, tí podľa neho vyhrávajú všetci. Ako spomínal pre Športweb, najstarší Kamil nakoniec začínal na ľade už ako dvaapolročný a postupne sa pridali aj ďalší synovia.

„Zatiaľ čo Kamil bol obranca, o tri roky mladší Julo už v škôlke chytával, ale ťahalo ho to aj do útoku. Do štvrtej triedy polovicu zápasov odohral, strelil v nich aj tri-štyri góly a druhú polovicu potom odchytal. Libor sa už automaticky zviezol popri ňom. Ja som ich trénoval do piateho ročníka,“ spomínal ich otec Rudolf. Mama Vierka priznala, že manžel si musel nájsť aj druhú prácu, aby mohli ich synovia športovať, chodiť na tréningy a turnaje.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1490815917611382&set=a.462081390484845

Libor Hudáček si dodnes pamätá, ako sledoval hokej v televízii a potom hneď išiel s hokejkou vonku pred dom. Kovové bránky po zápase musel odniesť do pivnice ten, kto prehral. „Keď som sa pozrela zo siedmeho poschodia, keď už odchádzali domov, hneď som vedela, kto vyhral,“ smiala sa Vierka Hudáčková.

Mal byť tanečník

S kamarátmi a bratmi sa hrali na Demitru a ďalších našich najlepších hráčov. V drese s našitým menom „Jágr“ Libor chodil aj spávať. Mama pritom z neho chcela mať tanečníka a v istom čase začal aj s krasokorčuľovaním.

Článok pokračuje na ďalšej strane: