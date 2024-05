Bežné predmety v domácnosti môžu ohroziť naše zdravie. Na tieto štyri si dajte pozor, varujú odborníci

Dbajte na to, ako s nimi zaobchádzate.

Používame ich každý deň, no môžu predstavovať riziko pre naše zdravie. Aj keď si väčšina z vás pravdepodobne predstavila škodlivé veci ako napríklad chemikálie, odborníci do tejto kategórie zaradili aj štyri bežné predmety z našich domácností. Ako prezradili pre portál Daily Star ak sa s nimi nezaobchádza správne, môžu so sebou priniesť obrovské problémy. „Pravdepodobne trochu zintenzívnite upratovanie," dodávajú.

4. Plastové krabičky

Plastové nádoby sú základom mnohých kuchýň na skladovanie potravín. Niektoré plasty však môžu uvoľňovať do potravín chemikálie, ako je bisfenol-A (BPA) a ftaláty, najmä pri zahrievaní.

Foto: Freepik, @freepik

Tieto chemikálie sú schopné zasahovať do hormonálnych systémov tela a potenciálne viesť k vývojovým, reprodukčným, neurologickým a imunitným poruchám. Aby ste sa vyhli týmto rizikám, odporúča sa na ohrievanie jedla používať alternatívy, ako sú sklenené alebo keramické nádoby. Podľa odborníkov je tiež dobré vyhnúť sa nádobám, ktoré nie sú označené ako bezpečné pre mikrovlnné rúry.

3. Panvice s nepriľnavým povrchom

To, že sú praktické, je nepopierateľné. Je však nevyhnutné si uvedomiť ich potenciálne zdravotné riziká. Pri prehriatí alebo poškriabaní môže totiž chemický povlak, ktorý poskytuje nepriľnavý povrch, začať degradovať a potenciálne uvoľňovať toxické látky do ovzdušia a potravín.

Foto: Freepik, @freepik

Tento povrch, zvyčajne vyrobený z polytetrafluóretylénu (PTFE), môže pri vystavení vysokým teplotám uvoľňovať škodlivé plyny, ktoré boli v štúdiách spájané s rôznymi zdravotnými problémami.

Na zníženie týchto rizík sa vyhýbajte predhrievaniu nepriľnavých panvíc na vysoké teploty bez jedla a vymeňte panvice, ktoré vykazujú známky poškriabania alebo odlupovania.

„Pomôcť udržať nepriľnavý riad v dobrom stave môže aj výber silikónového kuchynského náčinia. Tento riad nepoškriabe povrch, takže vaše hrnce a panvice môžu vydržať dlhšie a bez škodlivých chemikálií," navrhuje hovorca spoločnosti Plumbworld.

Článok pokračuje na ďalšej strane: