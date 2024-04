Plastiky pomáhajú, napísala jej neznáma žena. Soňa Müllerová zareagovala na komentár ako pravá dáma

Kozmetička ju už pred rokmi varovala, aby sa o seba starala, pretože sa jej to raz vráti.

Bude mať 63 rokov, no tento vek by jej hádal len málokto. Soňa Müllerová desaťročia inšpiruje ženy na Slovensku nielen svojím štýlom, ale aj zdravým vzťahom k sebe samej a k prirodzenosti starnutia. Napriek tomu ju na sociálnych sieťach niektorí obviňujú, že vyzerá dobre len vďaka plastickým operáciám. Na takýto komentár najnovšie moderátorka odpovedala úplne otvorene.

Bacuľatá tvár

To, ako vyzerá, musela vo svojej práci riešiť vždy. Keď prešla niekoľkodňovým konkurzom na post televíznej hlásateľky, zavolal si ju vtedajší šéf a opýtal sa jej, či cvičí. „Mali by ste,“ povedal vtedy Soni Müllerovej, ktorá nakoniec schudla, no podľa jej slov jej navždy zostala bacuľatá tvár.

Kolegyňa Elenka Galanová jej ale hovorievala, aby bola so svojou tvárou spokojná, pretože práva vďaka nej zostane navždy mladou. „Keď budeš staršia, uvidíš, že to má svoje výhody,“ hovorila jej.

Plastiky pomáhajú

Soňa Müllerová tento rok oslávi 63. narodeniny a je vzorom pre mnohé ženy v jej veku, no aj pre tie mladšie, ktoré túžia zostarnúť s rovnakou gráciou. Aj inšpiratívna žena ako ona ale čelí nemilým útokom. „Plastiky pomáhajú,“ napísala pod najnovšie Sonine video neznáma dáma a vyvolala búrlivú diskusiu. Moderátorka však odpovedala s pokojom.

„Veľký omyl, Beátka. Ani jedna, ja nemám žiadnu plastiku,“ napísala Soňa Müllerová, ktorá k záberom ako pravá dáma dodala: „Keď sa ma pýtajú, ako zvládam starnutie: Ja ho nezvládam, ja ho žijem.“

Prvé prejavy starnutia

Obľúbená moderátorka nedá dopustiť na kvalitnú kozmetiku a netají sa ani tým, že je pravidelnou návštevníčkou centra estetickej medicíny. Väčšinu neinvazívnych zákrokov podstúpila po štyridsiatke a teraz je toho podľa nej už menej.

