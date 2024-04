Zachránim ti život, povedal svojmu otcovi. Toto sú slávni ľudia, ktorí bývali s rodičmi aj v dospelosti

Mali na to rôzne dôvody.

Pozrite sa s nami, ktoré hviezdy dokazujú, že nikdy nie ste príliš starí alebo slávni na to, aby ste bývali doma s mamou a otcom. Tieto osobnosti podľa magazínu People žijú alebo kedysi žili s rodičmi pod jednou strechou aj v dospelosti. Mali na to rôzne dôvody - niektorí chceli ušetriť, iní sa zas v ťažkej situácii chceli odvďačiť za starostlivosť, ktorú im rodičia venovali v detstve či v dobe, keď sa im rozbiehala kariéra.

5. Jamie Foxx

Herec Jamie Foxx v roku 2020 prezradil, že jeho rozvedení rodičia s ním žijú v spoločnej domácnosti. Jeho otec boli niekoľko rokov vo väzení a hoci ho Jamie nenavštívil, boli v kontakte. „Napísal som mu, ‚Darí sa mi a keď sa dostaneš von, zachránim ti život.‘ A on so mnou žije už 20 rokov,“ spomínal umelec v šou Grahama Nortona.

4. Zendaya

Hviezda Duny v rozhovore pre The Ellen DeGeneres Show z roku 2016 povedala, že život doma s mamou a otcom ju zachránil nielen pred platením nájomného, ale mala aj ochranu pred negativitou, ktorá prichádza so životom detskej hviezdy. A hoci to nie je až také nezvyčajné, aby 20-ročná mladá žena žila stále doma, o rok neskôr si už Zendaya kúpila vlastný dom v Los Angeles.

3. Michelle Obama

Bývalá prvá dáma Spojených štátov amerických v rozhovore pre CBS uviedla, že je vďačná za to, ako ju jej mama Marion Robinsonová podporovala po celý jej život. Preto Michelle Obama neváhala a nasťahovala si ju k sebe domov. Časť domu má ale sama pre seba a má tak maximálne súkromie.

Marion s Obamovcami žila aj osem rokov v Bielom dome a stala sa z nej „najmilovanejšia postava“ v domácnosti. „ V skutočnosti som prehovorila personál Bieleho domu, aby mi dovolil prať si vlastnú bielizeň, “ uviedla som smiechom Marion . Starala sa aj o svoje vnučky Maliu a Sashu a naučila ich aj prať.

