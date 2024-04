Ivan bol jediný, kto sa s ňou nebál odfotiť. Princezná Diana pred 37 rokmi jediným gestom zmenila svet

Bol to malý, ale odvážny a veľmi silný čin ľudskej láskavosti. Jeho účinok sa šíril po celom svete a cítiť ho môžeme dodnes. Na vrchole epidémie AIDS, choroby, ktorú démonizovali ako „homosexuálny mor“, princezná Diana urobila gesto, ktoré sa zapísalo do histórie. Vedela, že jej skutok bude mať oveľa väčší vplyv ako zvyčajné kráľovské strihanie pásky pred nemocnicou.

Kontakt koža na kožu

Šesť týždňov predtým, ako americký prezident Ronald Reagan predniesol svoj prvý verejný prejav o HIV, chorobe, s ktorou sa spájala obrovská stigma, londýnska nemocnica Middlesex pozvala princeznú Dianu, aby otvorila ich prvé oddelenie pre pacientov s AIDS a chorobami súvisiacimi s HIV.

Ako spomínal denník Daily Mail, Diana mala k téme veľmi osobný vzťah. Vedelo sa, že väčšinu obetí si choroba vyberá medzi homosexuálmi a ona sama mala z LGBTI komunity množstvo priateľov, medzi inými aj Eltona Johna či Freddieho Mercuryho.

Princeznú veľmi mrzelo všeobecne rozšírené a klamlivé presvedčenie, že HIV sa môže šíriť kontaktom koža na kožu. Ako hovoril pre BBC ošetrovateľ John O'Reilly, ktorý pracoval na oddelení pre pacientov s AIDS, stigma bola taká obrovská, že ľuďom nedokázal ani povedať, na akom oddelení pracujem. „Nedokázali sme tam prilákať zamestnancov,“ hovoril. V deň, keď prišla na oddelenie princezná Diana, bol v práci a na ten moment nikdy nezabudol.

Nechceli sa s ňou odfotiť

Na video záznamoch dodnes vidieť, ako princezná z Walesu 9. apríla 1987 vošla do nemocnice so svojím oslnivým úsmevom a začala sa rozprávať so zamestnancami aj pacientmi. Podstatné bolo, že si so všetkými podala ruku a na rukách nemala rukavice. „Bolo to veľmi dojemné,“ spomínal ošetrovateľ O'Reilly. Stigma bola v tom čase taká obrovská, že deväť z 10 pacientov, s ktorými princezná hovorila a potriasla si rukou, sa odmietlo fotografovať zo strachu z odhalenia ich identity. Iba jeden súhlasil, že sa s princeznou odfotí – muž menom Ivan Cohen.

