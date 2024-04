William je silný, deti sú odolné. Blízky priateľ princeznej prezradil, ako zvládajú boj s rakovinou

Je to veľmi obetavá osoba, povedali o statočnej princeznej.

Priznala, že to bol obrovský šok. Princezná z Walesu len pred pár dňami oznámila, že jej diagnostikovali rakovinu a podrobuje sa preventívnej chemoterapii. „Ako si viete predstaviť, trvalo to. Trvalo mi, kým som sa zotavila z veľkej operácie, aby som mohla začať s liečbou. Ale čo je najdôležitejšie, zabralo nám čas, aby sme vysvetlili všetko Georgeovi, Charlotte a Louisovi spôsobom, ktorý je pre nich vhodný, a uistili ich, že budem v poriadku,“ povedala otvorene vo videu princezná Kate. Zdroj blízky kráľovskej rodine teraz pre People priznal, že práve deti zohrali kľúčovú úlohu pri načasovaní verejného oznámenia princeznej.

Majú mimoriadne deti

Dlhoročný rodinný priateľ pre magazín priznal, že princ George, princezná Charlotte a princ Louis sú tou najväčšou podporou pre princeznú Kate. „Rozveseľujú ju mimoriadne odolné deti,“ vysvetlil zdroj blízky kráľovskej rodine, ktorý videl, ako veľmi deti povzbudzujú princeznú.

„Zabávajú sa spolu vždy, keď môžu, a to je veľmi dôležité,“ uviedol s dodatkom, že tri ratolesti sú stredobodom sveta princa Williama aj jeho manželky. Princezná z Walesu brala ohľad na svoje deti aj pri verejnom oznámení, že bojuje s rakovinou. S videom, v ktorom prvýkrát prehovorila o diagnóze, počkala, až kým deti nemali veľkonočné prázdniny.

Aký je William?

George, Charlotte a Louis sa vrátia do tried až neskôr v apríli, čím si rodina vytvorila priestor na to, aby mohli všetko spracovať a byť spolu. „Teraz už chápeme logiku načasovania,“ uviedla kráľovská biografka Sally Bedell Smithová. Pokiaľ ide o Williama, ten pri manželkinej liečbe zohráva ešte dôležitejšiu úlohu.

