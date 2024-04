Jeho výtvory chcú v Paríži aj Austrálii. Kraslice Mariána z Novej Bane majú ľudia po celom svete

Najjednoduchšia práca je podľa neho so slepačími vajíčkami.

Stovky zdobených vajíčok prejdú každý rok rukami Mariána Jauscha z Novej Bane, ktorý sa už 25 rokov venuje krasličiarstvu. Za toto obdobie sa jeho kraslice stali známymi nielen doma, ale aj za hranicami Slovenska. Veľkonočnú atmosféru dotvárajú jeho kraslice i v domácnostiach vo Francúzsku, Anglicku, Švajčiarsku, Austrálii či Mexiku.

Skúšal, či to dokáže

K záľube netradičnej pre mužov ho priviedla zvedavosť. „Pred 25 rokmi bola na Novej Bani výstava kraslíc, kde prišli krasličiarky z Prievidze. V tom čase začali madeirové kraslice s otvormi. Bola tam pani, ktorá mi ukázala, ako sa to robí. Prezradila mi techniku vosku, lebo ja nepoužívam voskovky, ale vosk si robím sám. Je pevnejší a nepodlieha tak teplote ako voskovky, no a potom som začal skúšať, či to dokážem,“ uviedol pre TASR Jausch.

Dodnes sa zdobeniu vajíčok venuje. Na konte má tisícky kraslíc, ktoré zdobí viacerými technikami - perforovaním, voskom či obliepaním. Medzi jeho dielkami možno nájsť vajíčka s vitrážovým efektom, kraslice zdobené krištáľmi, s klasickými motívmi, ale aj menej tradičné, inšpirované náboženskými motívmi. Vytvoril viaceré kraslice zobrazujúce krížovú cestu či obsahujúce fotografie najbližších.

Slepačie sú najlepšie

Používa všetky druhy vajíčok, najjednoduchšia práca je podľa neho so slepačími, ktoré sú i najdostupnejšie. Aj keď Jausch priznáva, že istý čas bol nútený pre svoju záľubu chovať vlastné nosnice. „Ťažšie je zohnať husacie. Kedysi sa síce husi chovali v každej dedine, no teraz je toho málo a aj cenovo sú drahšie. Najdrahšie sú pštrosie a aj najťažšie sa s nimi robí, a to z toho dôvodu, že škrupina je hrubá a dosť veľa sa z nej práši. Preto brúsim väčšinou v lete vonku,“ priblížil s tým, že na jeseň a v zime ich potom dozdobuje voskom.

