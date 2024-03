Keď ju zbadal, bolo to ako v americkom filme. Rosnička Mirka Almásy s Ľubošom prežila aj prekliatie

Preňho to bolo ako stretnutie z amerického filmu, ona si nevedela predstaviť, že sa zaľúbi do muža, ktorý mal na prstoch množstvo prsteňov. Dlhoročná tvár Markízy, rosnička Mirka Almásy, sa nakoniec do manžela Ľuboša zamilovala a dnes sú spolu úctyhodných 25 rokov. Práve vďaka manželovi a jeho daru na Mikuláša sa dostala do televízie a po jeho boku nakoniec zvládla prekonať aj rodinnú kliatbu.

Bola by prísnou učiteľkou

Mirka Almásy je v Markíze vyše 20 rokov a do televízie sa pritom dostala úplne náhodou. Rodáčka z Brezovej pod Bradlom vyštudovala učiteľstvo prvého stupňa základnej školy, no po skončení školy si pre prezamestnanosť v školstve nenašla prácu. Ako spomínala pre Báječnú ženu, dva roky bola nezamestnaná a ako brigádnička si privyrábala v kvetinárstve aj opatrovaním deti. Aj keď stále dúfala, že sa k učeniu dostane, nakoniec bola rada, že sa tak nestalo.

„Stačilo mi, že som v Petržalke praxovala. Bratislavské deti ma vydesili. Bola to katastrofa. Vyfasovali sme štvrtákov a tí už boli dosť drzí. Rešpekt voči učiteľovi, ktorý sme my ešte mali, sa vytrácal. A odradili ma aj platové podmienky. Už počas štúdia som zistila, že som sa minula výberom povolania. Možno aj preto, lebo som prchká a asi by som bola aj veľmi prísna,“ priznala Mirka. Po troch rokoch márneho hľadania práce ju nakoniec zachránil manžel Ľuboš.

Taká šanca sa vraj nezahadzuje

Ten jej zo žartu na Mikuláša kúpil žreby do súťažného programu Zlatá baňa. A tak sa, hoci najskôr len ako súťažiaca, prvýkrát dostala do televízie. Práve tam si ju všimla Iveta Malachovská.

