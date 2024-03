Jeden zo syrov na obrázku nie je syrom. Dokážete odhaliť predmet, do ktorého by sa myšky nezahryzli?

Keď si obrázok poriadne pozriete, zistíte, že na ňom nie sú len veľké syry a malé myšky. Jedna z nich by sa totiž chcela zahryznúť do syra, ktorý ale pripomína iný predmet. Veľmi dobre však splýva s prostredím, keďže má rovnakú farbu ako syry. Podarí sa vám tohto „votrelca“ spozorovať do desiatich sekúnd?

Preskúmajte obrázok zhora nadol:

Foto: Youtube/Wild Me

Svoju odpoveď si môžete overiť na ďalšej strane.