Adela a Viktor Vinczeovci: Bez zdravého vzťahu nebude zdravé ani dieťa. Pevný dom potrebuje pevné základy

Nechcú o adoptovanom dieťati hovoriť zbytočne veľa, no ich príbeh môže byť inšpiráciou pre mnohé iné rodiny. Adela Vinczeová a Viktor Vincze otvorene hovoria, že príchod dieťaťa ovplyvnil najmä ich vzťah, no vďaka jednej schopnosti dokázali aj túto životnú zmenu zvládnuť s láskou.

Náročné aj krásne

„U nás to bolo vo veľkom voľnobehu, pretože sme prijali to, že je veľmi pravdepodobné, že prirodzene dieťa mať nebudeme. Tak sme to brali ako nejakú vyššiu vôľu, ktorú sme sa rozhodli prijať a akceptovať a nejak s tým nebojovať. Ani sme sa nerozhodli pre umelé oplodnenie, ktoré by podľa všetkého asi funkčne prebehlo,“ prezradila pre Pravdu Adela, ktorá sa s manželom rozhodla racionálne, že stále je na svete dosť detí, ktoré nemajú rodičov.

„Ale nechali sme to vo voľnobehu. A šli sme do toho bez akejkoľvek nejakej veľmi silnej vnútornej túžby stať sa rodičmi čím skôr. Lebo to je niečo také neznáme, náročné aj krásne. Tá emócia sa nedá preniesť,“ vysvetlila. Pred kamerami opísala aj to, aké to bolo, keď prvýkrát uvideli adoptívne dieťa.

Vzťah, v ktorom nie je ego

